Perillo: “No pueden engañar a la gente con falsas promesas de que lo que no se ha hecho en 8 años lo van a hacer en los próximos 4”

Carlos Perillo, candidato a intendente de Juntos por el Cambio, resaltó el mensaje de Patricia Bullrich, “Se necesita decisión y coraje, para luchar contra las mafias, el narcotráfico y terminar con la utilización de la pobreza para beneficio propio” esto no es un título, dijo el referente de Juntos por el Cambio sino una definición del direccionamiento de las políticas públicas a implementar a partir del 10 de diciembre.

Tenemos en Juntos por el Cambio, la certeza que nuestra líder y conductora a través de sus expresiones visualiza claramente el enemigo de nuestro pueblo y su futuro.

En ese sentido hemos estado trabajando desde hace tiempo en instalar esas políticas públicas, con los equipos de Patricia y Néstor Grindetti, que también por la falta de ellas, en Chivilcoy vemos como todos los días, perdemos calidad de vida. Este mensaje claro y preciso, con el diagnóstico exacto de donde están nuestros problemas, son los que nos permiten, encabezar las listas de candidato a Presidente, Gobernador e Intendente.

No pueden engañar a la gente, con falsas promesas de que lo que no se ha hecho en 8 años lo van a hacer en los próximos 4 años y tampoco expresar livianamente que pueden gobernador con cualquier dirigente que conduzca la Nación y la Provincia, porque si no serían parte del espacio y por otro lado no son lo mismo, Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, que Sergio Massa y Axel Kiciloff, son parte de dos construcciones totalmente distintas que pretenden una Argentina diferente.

Por eso desde el primer día de nuestra campaña he manifestado la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Fuimos los equipos de Juntos por el Cambio, los únicos que hablamos de conurbanizacion y la necesidad de instalación de un plan estratégico para la ciudad, con obra pública de calidad, salud para que no tengamos que salir corriendo hacia otra ciudad en busca de ella, seguridad que se ha perdido, turismo y producción para que los jóvenes no emigren y vean en Chivilcoy una alternativa y quienes son más grandes encuentren empleo genuino que los dignifica y a sus familias; enmarcado en los acuerdos realizados previamente con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

Hoy los argentinos nos encontramos observando absortos, como grupos organizados asaltan supermercados en distintos puntos del país, mientras que quienes han llevado al país a esta situación de caos, nos explican lo que van a hacer en diciembre si son elegidos y no han hecho hasta ahora para no llegar a esta situación.

Estamos seguros de que el 22 de octubre se define el futuro del país, de la provincia y de Chivilcoy y no tenemos margen para el error ni para seguir probando recetas que hasta ahora nos han llevado al deterioro y lo que es más grave aún, sin reconocimiento de las equivocaciones cometidas, es decir que el Oficialismo, Nacional, Provincial y Municipal , más allá del color político al que pertenecen, nos dejan ver claramente que continuaran en la misma dirección.

Solo Patricia Bullrich, Néstor Grindetti y quien les habla hablamos claramente de nuestros enemigos: las mafias y el narcotráfico y que la lucha contra ellos es a través de programas que hemos dado a conocer. Sin títulos que no tengan fundamentos pragmáticos ni falsas promesas.

Solo el espacio de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, provincial y municipal, ha hablado de propuestas para salir de la pobreza, sin utilización para beneficio propio con espíritu netamente electoralista.