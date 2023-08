Perillo encabeza un equipo con generosidad, honestidad, lealtad, profesionalidad y compromiso, por Gustavo Gianpieri

Estimados lectores, he recorrido distintos puntos de la ciudad y recibí muchas preguntas e inquietudes respecto a mi participación en el campo de la política. Por ello, les quiero informar, que fui invitado -para mi es u n honor- a integrar la lista como candidato a concejal por el partido de Juntos por el Cambio, donde el candidato a intendente de nuestra ciudad es Carlos Perillo.

Tengo la certeza que contamos con un equipo de personas cuya generosidad, honestidad, lealtad, profesionalidad y capacidad de compromiso, no me dejan lugar a duda. Sé que son capaces de mantenerse firmes ante las dificultades y luchar por lo que consideran justo. Me siento afortunado y orgulloso de compartir con ellas este proyecto y les doy las gracias por haber depositado en mí su confianza.

Desde el campo de mi profesión (Abogado) he notado las serias dificultades que atraviesan los ciudadanos a diario, que lo puedo resumir en la «falta de justicia social». Me ha movilizado a involucrarme para dar respuestas a los numerosos reclamos de clientes y personas quienes me han manifestado sus problemas, no pudiendo ayudarlos desde el campo jurídico que integro actualmente. Puedo mencionar la cantidad de madres que me han expresado que no saben qué hacer con sus hijos, porque creen que «no tienen futuro». Porque tienen problemas de adicción y no cuentan con un centro para rehabilitación en nuestra sociedad, menos aún para el abordaje integral de sus familiares. Me preocupa que pasa con nuestros niños y jóvenes. Es necesario trabajar para crearles proyectos de vida e insertarlos en la sociedad. La falta de atención de nuestros ciudadanos en el Hospital local, conforme lo establece la Ley no puede permitirse. Personas son atendidas y no se les brinda un certificado médico, enviándolos a la casa; la semana pasada se le otorgo para una extracción de sangre a un ciudadano, un turno para el 29 de agosto, y muchas cosas más puedo dar como ejemplo. La mejora de la salud mental de la ciudadanía debe ser una materia a trabajar. No podemos por ello descuidar y desconocer la problemática actual respecto al consumo de drogas. Desde el Municipio se deben abordar estrategias para combatir el consumo, con charlas, educación, área de deportes y seguridad.

Otra inquietud, es que se permite la autorización de Loteos, en el cual se deben bridar los servicios de agua y luz. Siendo que el agua no es suficiente para cubrir el suministro de la ciudad de Chivilcoy, donde existes barrios que cuentan con el servicio, pero no les llega o registran baja presión el suministro agua.

Muchos vecinos me manifiestan preocupación por la Inseguridad, y en ello hay que trabajar sobre la prevención. Obviamente, hay que ser honesto y decir que tiene multiplicidad de factores. Si decimos que la culpa es de la justicia, estamos desligando nuestra responsabilidad. Hay que trabajar en la educación, y en la implementación de herramientas, como el policía de proximidad en el barrio, para evitar la consumación de delito, entre otras medidas.

El municipio debe ser una “casa con la puerta abierta” para todas las personas. Pretendemos que todos los reclamos sean escuchados, para brindarle al vecino soluciones de la manera más diligente posible. El respeto al tiempo de los demás, debe ser la regla. La búsqueda de la excelencia debe ser prioritaria.

Concluyendo, quiero comunicar que lo que me moviliza es la busca de justicia social de todos los ciudadanos. De crear proyectos a largo plazo, la posibilidad de buscar soluciones rápidas a los problemas de los vecinos. Mi compromiso es mejorar la salud de nuestra ciudad, crear un centro de salud mental, buscar transparencia en la gestión municipal, prevenir el delito y mejorar la calidad de vida de todos.