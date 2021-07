Patricia Mangino: “Fue una gran alegría enterarme que encabezo Primero Chivilcoy”

En primer lugar, en relación a su encabezamiento en la lista de Primero Chivilcoy expresó que “me sorprendí mucho porque si bien había tenido conversaciones tanto con el propio Guillermo Britos como con referentes de otros espacios, fue una gran alegría enterarme que encabezo esta lista” y que “hayan tenido en cuenta todo mí labor, reconociéndome en este sentido”.

(Foto de archivo)

Respecto a esto, indicó: “Me interesó sumarme porque es una lista vecinalista, sin poderes por arriba, lo significa que todo se logra con mucho trabajo. Asimismo, hay muchos jóvenes y es una lista que representa a la gestión, es decir, a lo que cada uno hace. En mí caso yo represento lo que hago en el área de Salud, más allá de mi actual rol como concejal”.

De cara a las elecciones, reflexionó: “Sabemos que tenemos que trabajar mucho, remarla, porque hay muchas listas, pero estamos contentos, esperando el voto popular”

Asimismo, agregó: “Esta va a ser una campaña muy ingeniosa porque no se van a poder hacer las tradicionales reuniones que se suelen hacer, dado que la pandemia no lo permite. Así que será enfocada en el uso de las redes y las herramientas nuevas que se han ido utilizando todo este tiempo”.

HCD

Sobre el HCD, Mangino señaló: “Claramente, ahora las discusiones se van a acentuar en el marco de la campaña, pero hemos sacado muchos proyectos de distintos espacios políticos, algo que considero que debe ser así porque más allá de las diferencias hay un objetivo claro que es que sean viables, en beneficio de los vecinos de Chivilcoy”.

TRABAJO EN PANDEMIA

Respecto a cómo se continúa desarrollando el trabajo en la pandemia, sostuvo: “En salud se continúa siempre igual, porque si bien la atención está puesta en las elecciones, la pandemia no ha terminado todavía”.

“Por supuesto que hay menos casos, pero nos seguimos cuidando, y estamos a la espera de si llega o no la tercera ola, que deseamos que no. Pero ya ha pasado en otros lugares del mundo y no creemos que seamos la excepción”, expresó.

En este sentido, acentuó que “es un trabajo arduo, que se está haciendo largo, y hay muchos temas que vinieron a quedarse, así que creo que vamos a tener una normalidad con muchos cambios”.

“Todavía hay mucha gente que no ha sido vacunada, y hay que tener en cuenta que los virus mutan, por eso hay que estar atentos a cómo se adaptan las vacunas a eso también”, cerró.