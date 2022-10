Patricia Bullrich lideró un acto en Mar del Plata con la presencia de Daniel Oxandaberro y Gustavo Giampiere

El pasado sábado 15 de octubre, Patricia Bullrich encabezo un Plenario en Mar del Plata con más de 3.000 dirigentes de Juntos por el Cambio de toda la provincia de Buenos Aires, así estuvieron representados los 135 municipios de la provincia y Chivilcoy estuvo representado por dirigentes del Partido del Diálogo como Daniel Oxandaberro y Gustavo Giampieri entre otros militantes del monzoismo.

En la inauguración del Plenario, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, manifestó “Nuestro camino es el camino inclaudicable del cambio. Si nosotros no vamos por ese camino y lo traicionamos, seremos parte de la Argentina de la decadencia. Pero con coraje, vamos a ser parte de una Argentina de cambio profundo, que se anime a ir contra todos los obstáculos que la Argentina ha ido construyendo año tras año, en esta realidad de un país que llora. Vamos a convertir esas lágrimas en una posibilidad de un país distinto”, comenzó Bullrich.

Se encontraban presente, Cristian Ritondo, Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) y Joaquín de la Torre, senador provincial, tres dirigentes con intenciones de gobernar la provincia de Buenos Aires, también el titular de la UCR de la Provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad; el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y el intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso y una fuerte presencia del monzoismo como Sebastián García de Luca, Nico Massot, Marcelo Daletto, Juan Aicega, Rulo Schiavo, Marcelo Pacifico -entre otros- quienes se encontraban acompañados por centenares de dirigentes de distintos distritos bonaerenses.

Ritondo, quien se perfila como candidato a gobernador bonaerense, sostuvo: “Con la fuerza del cambio, entendiendo el ‘para qué’, vamos a transformar la Argentina. Estoy convencido de que es la última oportunidad que la Argentina le va a dar a la política de transformarla. El desafío es enorme, tenemos que dar todos los debates necesarios, para que el 10 de diciembre del 2023 sepamos que tenemos que hacer el día 11. No hay lugar para improvisados y mucho menos para improvisar”.

Y agregó: “El cambio debe ser profundo, con decisión y coraje. A mí me tocó trabajar con Patricia en uno de los desafíos más grandes que tuvimos como gobierno, que era una gran pelea que no se había dado en el país y por supuesto ahora se dejaron de dar, y fue en equipo, discutiendo, con distintas miradas, pero entendiendo hacia donde teníamos que ir. Debemos llevar otra vez a la provincia de Buenos Aires una lógica distinta, convertir una provincia que dicen que es inviable en viable”.

En el cierre, Patricia Bullrich manifestó “No todas las cosas son importantes en un gobierno. Vamos a tener que priorizar, y lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía”, sostuvo. “Necesitamos orden, no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito”, dijo, en tono de campaña.

“La verdad tiene que ser el punto de inflexión de la sociedad que viene, decirle la verdad a la sociedad cómo estamos, para que sepamos cuál va a ser la salida”, expresó.

Después añadió: “Hay un ataque a la soberanía, y no alcanzan las fuerzas de seguridad, y necesitamos usar a las fuerzas armadas, vamos a usarlas, vamos a trabajar para darles la oportunidad histórica de sacarlas del rincón donde han estado durante 40 años, es hora de sacarlas, de darles la oportunidad de vivir en el futuro y no de pensar siempre que van a ser iguales. Porque, entonces, ¿cuántas oportunidades nos dieron a nosotros los políticos? Y nosotros no somos capaces de dar oportunidad a los que hoy son jóvenes y que se esfuerzan por muy poca plata. ¿No le vamos a dar una oportunidad a esos jóvenes que han decidido luchar por nuestra soberanía?”, se preguntó.