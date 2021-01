Patricia Bullrich arremetió contra los docentes: “El que no va, tendrá que ser reemplazado”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó a los sindicatos del sector educativo y pidió nuevamente por la vuelta a las aulas.

Captura de pantalla

En la noche del lunes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, estuvo como invitada en el ciclo Desde el llano. En diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá, se volvió a diferenciar del Gobierno. “No se puede decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases” , dijo.

La exministra de Seguridad pidió por la vuelta de los estudiantes a las aulas y apuntó contra los sindicatos del sector educativo que están en contra de la iniciativa. “Han sido la traba más grande para el avance de la educación”, consideró con respecto a algunos gremios a los que responsabilizó por la situación de “estancamiento y destrucción”.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación” , expresó la dirigente.

Además, posteriormente aprovechó para cruzar al presidente Alberto Fernández quien adelantó que las clases comenzarán en marzo debido a que tienen “previsto que todos los docentes reciban la vacuna junto al personal de seguridad, porque es esencial que ellos estén protegidos de los contagios”.