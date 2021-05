Para enfrentar la pandemia el gobierno debe llamar al dialogo

Así lo manifestaron la Psicóloga Social Natalia González y el Ingeniero Juan ” Johnny” Clavin, referentes del espacio “Chivilcoy con Emilio”, dentro de Juntos por el Cambio.

Clavin expresó “hoy estamos transitando los últimos días del nuevo aislamiento estricto decretado por el ejecutivo nacional, y aunque los efectos sobre la dinámica de contagios se verán expresados recién las próximas semanas, no podemos dejar de hacer notar lo que ya están expresando sectores de la sociedad que ya vieron este aislamiento como el golpe de gracia para la continuidad de su actividad económica”.

“Cuando un comercio cierra, cuando un autónomo no puede prestar su servicio siendo esta su única entrada, no sólo se trata de una persiana que baja, se trata de familias disgregadas y compatriotas que pasan a ensanchar las largas filas del asistencialismo”.

“Aquí hay dos puntos que queremos remarcar: primero, permitir que las instituciones y las fuerzas políticas, o el ciudadano que desee, pueda expresar abiertamente su situación; no se puede tapar el sol con la mano y dejarlo para después o manipular la angustia de aquellos a los que la pandemia los golpea más fuerte que nunca. Eso no es ético, y tratar de canallas a quien lo manifieste tampoco”.

“La responsabilidad de todo esto es política, faltan testeos masivos; vacunas y el reconocimiento salarial del personal de salud, como así también herramientas e insumos en los hospitales, estos son reclamos indeclinables y urgentes. Pero, lamentablemente, el encierro termino siendo la única opción”.

“Pero no se pueden silenciar las consecuencias del mismo, familias destruidas económicamente y desagregadas en consecuencia. Sin un plan de contención, sin un estado que los identifique y aborde su situación de manera colectiva y particular”.

“Y segundo y último punto; por el contrario, uno entiende o trata de ponerse en el lugar de los que hoy gestionan y entendemos que esta situación extraordinaria no debe recaer sólo en los hombros de la dirigencia, debe convocarse a las instituciones, a todas las fuerzas políticas y fuerzas vivas. No es debilidad convocar, todo lo contrario, es grandeza de líder llamar al diálogo”.

Así, por su parte, la referente de acción Social del equipo técnico del espacio de Monzó, manifiesta que “se debe gestionar una mirada integral para abordar las consecuencias de la pandemia y no responsabilizar sólo a un sector de la sociedad. El encierro, no solo trae aparejados resultados negativos en el área económica, sino en la salud metal y en la trama vincular de las familias. En muchos casos, de violencia, por ejemplo, ‘quedarnos en casa ‘ no debería ser de ninguna manera una opción viable. A esto se le debe sumar la impotencia, la desconfianza, los miedos, la angustia y la bronca que como sociedad nos atraviesa. El tema de la salud mental, en y postpandemia es una arista que no podemos dejar de contemplar”.

“Para abordar la Pandemia es necesario y fundamental un plan integral, donde se contemplen todas las necesidades y derechos de la sociedad en general, no nos olvidemos que la salud es un concepto integrador, donde no podemos olvidar la libertad, como un fundamento de la misma”.