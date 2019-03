Organizaciones gremiales docentes se expresaron sobre la situación edilicia de la Escuela Normal

INFRAESTRUCTURA

Los representantes gremiales docentes, en la puerta de la Escuela Normal, llamaron a una conferencia de prensa para hablar de la actualidad de la Escuela y reiterar sus reclamos.

En este panorama, Julio Andenucci, expresó que el FUDB “se encuentra trabajando incansablemente con el objetivo de tener escuelas seguras en la Provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros no queremos que en Chivilcoy ocurra lo que pasó en Moreno, con la muerte de dos compañeros, o en Pilar, donde la semana pasada, dos alumnos y una maestra terminaron hospitalizados; por eso denunciamos que este establecimiento no se encuentra en condiciones edilicias de recibir a la comunidad educativa”, argumentó.

Asimismo, puntualizó: “Ahora si se tomaron decisiones de fondo, con el traslado de los alumnos a otras instituciones mientras se realizan las obras; pero esto va a conllevar problemas de organización”.

Por lo que Andenucci sugirió que” las autoridades educativas deben disponerles a las familias colectivos que salgan de la Escuela Normal, hasta los diferentes establecimientos”.

Además, insistió en el pedido al Concejo Deliberante de que este año se trate la creación de la Comisión Mixta, “ya que los padres están pidiendo ser parte del desarrollo de las obras”.

Por su parte, Yanila Cofré, celebró la decisión de trasladar a los alumnos mientras se finaliza la obra y expuso que “se debería evitar la agresión y la confrontación innecesaria porque las familias y los docentes somos un equipo que debemos trabajar juntos en mejorar las escuelas y de la calidad educativa”.

“Si se tomaran estas decisiones a tiempo harían que el oportunismo político de algunos se termine, que es a lo que tenemos que apuntar”, enfatizó.

En tanto, Guillermo Pombo agradeció a las familias que los acompañaron en su reclamo por las condiciones de la Escuela Normal; y se refirió tácitamente al cruce con el intendente municipal: “Cuando escuchamos palabras tan fuertes en contra de un gremio, aclaramos que nosotros hacemos política, pero dejamos esta palabra de lado, para decir que bregamos por lo humano, y defendiendo la vida de los docentes y los alumnos”.

“Esto un llamado de atención para el intendente que debe utilizar el dinero del Fondo Educativo donde corresponde, y a la gobernadora Vidal porque esto está pasando en todos los distritos de la provincia”, manifestó.

Así también, informó que se llevó a cabo una Radio Abierta frente al edificio de la Dirección General de Escuela provincial “para visibilizar este tipo de acontecimientos que están sucediendo en los distritos”.

También, comunicó que en estos días se realizaron los diferentes congresos de los gremios docentes, de donde saldrán medidas “no sólo en torno a lo salarial, sino también al tema de la infraestructura”.

“Porque acá algunos alumnos no tienen clase no porque hay paro docente, sino porque la Gobernadora no oyó nuestros argumentos”, sentenció

Para finalizar, Cofré hizo referencia a que los alumnos de la Escuela Secundaria están utilizando la parte alta de la institución, enunciando que “están hacinados”. “Nos cuestionamos por el estado de esta parte del edificio, así que también reclamaremos por esta situación, ya que los docentes y padres están preocupados”, expuso.

“Les pedimos a las familias que se acerquen al establecimiento, porque es muy necesario su acompañamiento, y que recorran la Escuela para que vean en qué condiciones están desarrollando sus clases”, finalizó.

