[Opinión] La Cámpora no representa al peronismo

El 17 de diciembre de 2017, se celebraron elecciones internas en la provincia de Buenos Aires para elegir las autoridades del Partido Justicialista. En esa oportunidad, a través de un escrutinio democrático, las afiliadas y los afiliados eligieron a quienes representaríamos al PJ hasta diciembre de 2021.

Sin embargo, en noviembre de 2020, un sector interno -particularmente La Cámpora-, pretendió obligar a renunciar a las autoridades electas para que, en su lugar, asumiera Máximo Kirchner.

Por supuesto me opuse, me opongo y me opondré a toda acción que vulnere la voluntad expresada mediante el voto de nuestras afiliadas y afiliados. Particularmente, sostuve que el Partido Justicialista transciende el mero sentido de una simple organización y, básicamente, deben respetarse los mandatos y su carta orgánica, es decir, la ley, pedí respeto por nuestro Partido con más de 70 años de luchas e historia.

No obstante, en plena pandemia, trataron de adelantar las elecciones internas y proclamaron a Máximo Kirchner presidente del Partido Justicialista, situación que objetamos profundamente. Todo afiliado o afiliada tiene derecho a conducir nuestro Partido, pero debe respetar el tiempo y las formas de elección. No me opongo a las personas que lo conduzcan, sino a la forma elegida de hacerlo.

Finalmente, la historia concluye con la autoproclamación de Máximo como “presidente” del PJ Bonaerense, de Alberto Fernández como “presidente” del PJ Nacional y, Chivilcoy no queda ajena a eso, actualmente el PJ chivilcoyano se encuentra usurpado por militantes de La Cámpora, los cuales nos expulsaron a los golpes de la sede partidaria en julio de 2021 por el sólo hecho de expresar nuestra opinión en clara disidencia con la pretendida conducción local del “Frente de Todos”.

Las y los jóvenes estamos dando una gran batalla dentro de nuestro partido contra la corrupción porque parece que ser peronista es solo aspirar a tener un auto de alta gama y pelear por dinero y poder. Nosotros demostramos todo lo contrario como verdaderos peronistas de las 20 verdades, doctrina fundamental del Justicialismo ya que creemos que el peronismo es un movimiento político-social y no un frente oportunista.

Por tales motivos y firmes a nuestros ideales, decidimos militar en la pasada campaña legislativa a favor del Lic. Guillermo Moreno y Augusto Rival, peronistas de raza, y de la Dra. Patricia Mangino, secretaria de la Mujer del PJ Chivilcoy, las únicas listas que llevaron a peronistas a la cabeza. Localmente haciendo un análisis el Frente de “Todos” llevo a la cabeza a una persona que nunca estuvo afiliada al PJ y el mismo representa al Partido “Frente Renovador”, el Frente “Vamos con Vos” llevo a una persona ajena en todo sentido a la política, sin lugar a dudas la alternativa peronista fue la de “Primero Chivilcoy”.

No hace falta hacer un racconto de todo lo que hemos hecho desde el 2015 donde huyeron todos del barco al perder los gobiernos nacional, provincial y local. Somos diferentes, no nos compra nadie, no nos vendemos, no jugamos ninguna aventura, no vamos por una lucha estéril, somos la Gloriosa JP, la que desde 1957 viene poniendo el cuerpo contra la oligarquía que hoy está dentro de nuestro partido.

“Tenemos que volver a construir el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a valorar la política y no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales”. (Néstor Kirchner)

Sebastián García

Referente de la JP Chivilcoy

Secretario de Juventud del PJ Chivilcoy