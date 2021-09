OMIC: “Los principales reclamos tienen que ver con las tarifas de luz y gas”

Así lo comunicó el director del área, quien recordó que están atendiendo en forma presencial.

Joaquín Oteiza – Titular de la OMIC

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, informó que los principales reclamos que están tratando en este momento tienen que ver con las tarifas de luz y gas. Asimismo, llamó a estar atento a las estafas vía redes sociales.

De esta manera, amplió: “Los principales reclamos tienen que ver con la tarifa de luz y de gas, fundamentalmente de este último teniendo en cuenta que estamos en invierno, dado al aumento de consumo. Han llegado facturas con valores muy elevados con las que estamos trabajando para concientizar sobre el uso racional del mismo. También pasa lo mismo con los que tienen sistema de calefacción eléctrico, que en general tienen una enorme cantidad de consumo”.

Por otro lado, enfatizó: “Más allá que ha caído el nivel de estafa vía redes sociales, hay que estar atento y no realizar compras a través de la mismas, fundamentalmente en lo que es Instagram o Facebook, los depósitos no son comprobante de compra, si no hay factura; por eso recomendamos hacer las compras solo a través de plataformas seguras”.

Por último, recordó que están atendiendo en forma presencial y brindó las distintas formas de contacto: “Nuestro teléfono es el 42-1890; también se puede contactar vía email a omic@chivilcoy.com.ar o de lunes a viernes venir a la oficina ubicada en avenida Soárez 69 de lunes a viernes de 8 a 14 horas”.