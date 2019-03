PUBLICACIÓN PEDIDA

Nunca más secuestraran gente …. Nunca más la tortura …. Nunca más el robo de identidad ….

Nunca más el exilio.

Nunca más los vuelos de la muerte …. nunca más los desaparecidos.

NUNCA MÁS.

NUNCA MÁS LOS MILITARES, LA OLIGARQUIA, LA ARISTOCRACIA Y LA IGLESIA TOMARAN EL PODER POR LA FUERZA PARA IMPONER UNA IDEOLOGIA….

NUNCA MÁS MEGA ENDEUDAMIENTO EXTERNO.

NUNCA MÁS LA DESTRUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

NUNCA MÁS DESDE EL EXTRANJERO NOS PONDRAN GOBIERNOS QUE NOS REPRIMAN PARA SAQUEAR NUESTRAS RIQUEZAS.

NUNCA MÁS TOMARAN LOS MEDIOS PARA MENTIRLE A LA GENTE.

NUNCA MÁS A FUERZA DE UN GENOCIDIO IMPONDRÁN UN MODELO ECONOMICO.

NUNCA MÁS PRESOS POLÍTICOS.

NUNCA MÁS.

NUNCA MÁS UN GOLPE ….

NO LO NECESITAN.

NO LO NECESITAN PARA QUE GOBIERNE LA ARISTOCRACIA …PARA IMPONER UNA IDEOLOGÍA. PARA MEGA ENDEUDARNOS Y EXTRANJERIZAR NUESTRAS RIQUEZAS … O PARA IMPONER UN MODELO AGROEXPORTADOR Y PRIMARIO FRENTE A UN MODELO INDUSTRIAL CON TRABAJO PARA TODOS … O PARA TENER PRESOS POLÍTICOS …O PARA DOMINAR LOS MEDIOS …. NO LO NECESITAN PARA IMPONER UN MODELO ECONOMICO PARA POCOS.

NO VAN A DAR UN GOLPE PARA ESO, NUNCA MÁS.

HOY LA GENTE VOTA PARA QUE TODO ESO PASE.

POR ESO, GOLPES NUNCA MÁS …. NO LOS NECESITAN A LOS MILITARES, SE QUEDARON CON GRAN PARTE DE LA DEMOCRACIA… LOS DE LA PARTE “CIVICO” DE LA DICTADURA CIVICO MILITAR …. LOS HIJOS DE ESOS “CÍVICO” SE QUEDARON CON EL PODER REAL EN EL GOBIERNO O FUERA DE EL “DEMOCRÁTICAMENTE”.

NUNCA MÁS.

HOY, LA MEJOR FORMA DE EJERCER LA MEMORIA …. HAY QUE REVALIDAR OTRA VEZ EL “NUNCA MÁS”.

HOY LA PREGUNTA ES …. ¿NUNCA MÁS?

Leo Cravero