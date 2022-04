Nuestra prioridad es la solución a la problemática en salud que tenemos los chivilcoyanos, más allá de cualquier discusión política

El Bloque de Concejales del Frente Vamos Con Vos, manifiesta por este medio su preocupación ante la situación por la que está atravesando el sistema de salud en nuestra localidad; fundamentalmente en lo referente a los servicios hospitalarios y de guardias médicas del ámbito privado.

En el convencimiento que los mismos tienen sus orígenes en múltiples factores, la mayoría relacionados con los vaivenes de las políticas económicas implementadas en los últimos tiempos por los gobiernos nacionales de turno, cuyos impactos en las Empresas o efectores privados, las llevan a sufrir situaciones idénticas a las que padecieron en el 2001. Con Instituciones a punto de cerrar sus puertas, con imposibilidad de prestar servicios, entre ellos los de guardias médicas regularmente, (situación está que se agrava en horario nocturno y los fines de semana), obligándolas a resentir sus prestaciones al punto tal que se ven inmersa en un estado de crisis cuyos efectos van más allá de sus propias estructuras.

Esta situación deriva en una saturación del único Hospital Público con que cuenta nuestra ciudad, ya que el mismo debe absorber un afluente de pacientes y prestaciones que otrora eran atendidos por las Instituciones privadas.

Como consecuencia de esto, también nuestro Hospital municipal, no obstante, a su organización y estructura de servicios, resulta -por momentos- casi colapsado y al límite de su capacidad de atención, deteriorando la calidad de esta última.

No tenemos dudas que este estado de crisis no es proveniente del Estado municipal, pero de la misma manera creemos que ante este cuadro de situación no podemos permanecer ajenos a los inconvenientes padecidos por nuestros vecinos y debemos abocarnos a la solución de los mismos; puesto que es aquí donde prevalecen nuestras responsabilidades como representantes de los chivilcoyanos.

Es importante garantizar una buena asistencia de la salud para todos. Consideramos que se debe mejorar y reforzar la atención primaria desde el Estado municipal y/o provincial, regularizando el servicio de guardias médicas, el cual hoy está en riesgo real; pero también se debe contemplar la implementación de políticas de salud tendientes a lograr la subsistencia y el equilibrio entre lo público y lo privado; y para esto es imprescindible escuchar y comprender la problemática que está atravesando este último sector para evitar el cierre de sus Instituciones.

Es por eso que desde este Bloque de Concejales, desde nuestro compromiso como oposición propositiva, estamos abocados al estudio y la elaboración de propuestas concretas para lograr en lo inmediato un paliativo a esta situación, y a la resolución urgente de la misma.

A tal efecto hemos recabado información y llevado adelante reuniones en los últimos días, tanto con representantes de Instituciones privadas de salud como con autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, en la búsqueda de acuerdos y soluciones que nos permitan encontrar una salida a esta situación de crisis, en pos de lograr una correcta y segura atención de la salud de nuestros vecinos.

Seguiremos trabajando de esta forma, hasta agotar todas las instancias de diálogos con la totalidad de los sectores involucrados y/o afectados por esta realidad; elevando ante quien corresponda todas las propuestas que surjan del abordaje de esta situación de crisis, ya que esa debe ser y es nuestra tarea como Concejales.

Dr. Martín Giannini / Lic. Daniela Salvatore

Bloque de Concejales Frente Vamos Con Vos