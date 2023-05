Nicieza y Gardella: “Lo más triste es que contando a los diputados nacionales y provinciales Chivilcoy tiene seis representantes oriundos de aquí y no vino ninguno de ellos”

Eduardo Nicieza y Gustavo Gardella, empresarios y vecinos de la ciudad de Chivilcoy, también estuvieron presentes en el reclamo para que se concrete la autovía. En este marco, lamentaron que no se haya acercado más gente como así también hicieron hincapié en que no se acercaron ninguno de los diputados nacionales ni provinciales oriundos de Chivilcoy a acompañar el reclamo.

Eduardo Nicieza / Gustavo Gardella

“Ya es casi imposible transitar por la Ruta N° 5, más allá del vehículo en que circules, son muchas víctimas las que llevamos lamentado, y es realmente lamentable lo que estamos viviendo. Una ruta tan importante como esta para producción y el turismo, que llega hasta el Sur del país, es una lástima que esté en este estado, la realidad es que deberíamos tener una autopista modelo desde hace varios años”, manifestaron.

En tanto que remarcaron: “Lamentablemente, no se acercó la gente que se esperaba, somos muchos más los que circulamos por la ruta, tendríamos que ser miles de personas. Lo más triste es que contando a los diputados nacionales y provinciales Chivilcoy tiene seis representantes oriundos de aquí en total, y no vino ninguno de ellos. Los políticos están para la figurita, no aparecen a la hora de concretar cosas y estar con la gente, eso hace que perdamos credibilidad en la política. Ya nos cansamos de promesas incumplidas”.

Y siguieron con las críticas dirigidas a la dirigencia política: “Para las elecciones aparecen, pero para estas cosas no, es una falta de respeto para toda la comunidad porque son ellos los que tendrían que dar la cara para que esta autovía se concrete y deje de cobrarse vidas. Están haciendo cada vez más para que dejemos de creer en la política, ellos son los responsables de la situación actual del país”.

VIDEO: https://fb.watch/kgA8cUPGSq/