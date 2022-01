Neme: «Tenemos internados en sala Covid y en la Clínica del Carmen, por debajo de la mitad de la ocupación»

El subsecretario de Salud municipal sostuvo que «hay un sostenido incremento de casos».

Ante los 371 casos que hubo en el día de la fecha, el subsecretario de Salud municipal, José Luis Neme, informó que se está trabajando intensamente e instó a la comunidad a vacunarse para evitar transitar grave o fatalmente la enfermedad.

En este sentido, Neme amplió: «Estamos trabajando intensamente dada la cantidad de casos positivos, porque tal como se incrementan las estadísticas en nuestra ciudad, lo hacen en el país y en el mundo».

«Esta cepa Ómicron o Delta variable Ómicron está trayendo un incremento de casuística, un sostenimiento del número de ocupación de camas de alrededor del 40%, presencia de casos leves, que requieren de igual manera aislamiento y atención médica, y en algunos casos incluso medicación. Para todo esto lo más importante es contar con la vacunación completa», agregó.

Seguidamente, remarcó: «Este número de casos hace recapacitar la contagiosidad de esta cepa y que la población entienda cuán importante es que cada uno se cuide, ya que cada persona que elude la vacunación o no usa barbijo, no respeta la higiene y la distancia, y no cuida a los pacientes más vulnerables, hace que nos alejemos de poder terminar con esto».

Por otro lado, comunicó; «En el día de ayer (lunes) no realizamos tests rápidos en el Hospital porque tenemos que dar un día de descanso al personal, teniendo en cuenta la cantidad de hisopados que tenemos por día, que no son sólo los pacientes externos, sino también los internados en cada uno de los servicios del nosocomio y de la Clínica del Carmen».

En cuanto a la persona fallecida el día de la fecha, indicó: «Lamentamos el fallecimiento de una señora de 83 años que había llegado a internación en muy mal estado. Estamos investigando su procedencia y también desconocemos si estaba vacunada».

A continuación, sobre los internados, señaló: «Tenemos internados en sala Covid y en la Clínica del Carmen, por debajo de la mitad de la ocupación. Pero al tener un número alto de casos tenemos que estar atentos, porque muchas de esas personas requieren asistencia. Por eso tuvimos que rediseñar nuevamente la atención en el Hospital para poder descentralizar un poco».

Por último, al ser consultado sobre las vacunas, Neme sostuvo: «Respecto a los esquemas de vacunación deben cumplirse a rajatabla. Si bien las actividades están abiertas a nivel general las situaciones están controladas mediante el pase sanitario a nivel global» y añadió: «Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta porque cuando nos imponemos a una situación de este tipo tenemos que hablar de la imposición de una vacuna, que es lo único que ha demostrado que los casos no sean graves o fatales».