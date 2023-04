Municipales: “El llamado al paro lo están haciendo sindicatos sin reconocimiento así que es ilegal”

En el marco de la salida de Gabinete, el intendente Guillermo Britos fue consultado por el reclamo de algunos sectores respecto a los salarios municipales y sobre la medida de fuerza convocada por CICOP y el Sindicato de Trabajadores Municipales, ambos opositores al gobierno municipal, para el jueves próximo.

Respecto a los reclamos, el jefe Comunal indicó: “El año pasado gastamos 473 millones de pesos más de lo que estaba presupuestado, el año pasado por una cuestión simple que tiene que ver con el aumento de la inflación, por eso es irrisorio que un sector diga que se subejecutó el Presupuesto”.

“También se ha hablado de montos de salarios de otros municipios que no son reales, y que es claro que es así porque no muestran las pruebas. Este no es un reclamo en favor de los trabajadores, sino que es una cuestión de política partidaria”, aseveró.

Y remarcó: “Los empleados saben cuál es la realidad y saben también que cuentan con nuestro apoyo y que hacemos todo el esfuerzo posible por mejorar las condiciones permanentemente, siempre diciendo la verdad. No hay muchos municipios, incluso si comparamos con los más ricos, que tengan el salario básico que tiene un empleado de Chivilcoy”.

En relación a esto, sobre el llamado a un paro para esta semana por el Sindicato de Trabajadores Municipales Chivilcoy y CICOP, el Mandatario señaló: “El llamado lo están haciendo sindicatos sin reconocimiento así que es ilegal, para que sea legal lo tendría el único sindicato que tiene reconocimiento, que es el Sindicato Municipales Chivilcoy”.

“Yo no soy quién para determinar qué hacer ante la medida, eso le determinará Legales, porque los que llaman a una medida que es ilegal, buscar algún artilugio para que sea legal, como hicieron la semana pasada, en una convocatoria que hicieron frente al Municipio. Muchos de ellos pidieron un artículo para que precisamente la falta sea legal”.

Asimismo, el Intendente puntualizó que “para cobrar el bono los empleados deben cumplir con el presentismo, es decir si no cobran uno no cobran lo otro, pero eso no es para que no vayan al paro, el que siente que debe sumarse a la medida la hará, lo que sí digo es que es convocado por un gremio no reconocido y por otro que tiene injerencia provincial, no municipal”.

“Además lo hacen mintiendo, nosotros hemos dado un aumento del 45% para la primera parte del año, y para la segunda parte daremos otro incremento mucho más importante si la inflación sigue así, y los empleados saben que dentro de nuestras posibilidades lo vamos a hacer”, cerró.