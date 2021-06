Múltiple colisión vehicular sobre Ruta 5

En la jornada de ayer, minutos antes de las 19.00 horas, se produjo una violenta colisión entre tres vehículos sobre el trazado de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió sobre el puente ubicado sobre la cañada del Saladillo, a la altura del kilómetro 121,800 de la Ruta 5, frente al establecimiento rural del ex-Haras Pucci , cuando colisionaron violentamente un automóvil Volkswagen Gol Trend, color blanco dominio PMN122 conducido por CARLOS RAMÍREZ, domiciliado en Avellaneda, una Pick Up Toyota Hilux , color blanca dominio AC816KQ, que era conducida por DAVID TREPAT , quien viajaba acompañado por su esposa LORENA GIMÉNEZ y el pequeño hijo de ambos de 2 años, todos domiciliados en Escobar y una Pick Up, También Toyota Hilux , color blanco , dominio PEQ-571, conducida por el suipachense PATRICIO RIVERO. Afortunadamente, a pesar de las características del siniestro, no se registraron lesiones en ninguno de los intervinientes.

La colisión se habría producido cuando por razones no determinadas; el conductor del Gol Trend que circulaba en sentido Suipacha-Mercedes, se cruza de mano embistiendo a la Toyota Hilux, conducida por TREPAT, que circulaba en sentido contrario, es decir desde Mercedes hacia Suipacha, producto de la colisión entre ambos, el Gol Trend sale despedido, siendo a su vez embestido por la pick up Toyota Hilux conducida por RIVERO que circulaba detrás de Trepat en dirección hacia Suipacha.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, CPR, y ambulancias del SAME de Suipacha y se acercaron a ofrecer colaboración dos móviles de central 27, Bomberos Voluntarios de Mercedes. (Fotos e informe: Jorge Oscar Lasala / Suipacha)