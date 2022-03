Miembros del Pro-Chivilcoy presentaron un pedido de informes

Ayer el PRO-CHIVILCOY presentó, en la secretaría del Concejo Deliberante, un pedido de informe para que el Ejecutivo confirme la situación exacta de todos los que componen el sistema de salud.

El mismo expresa:

Como partido político no podemos alejarnos de nuestros valores y principios jamás, es por ello que siendo el trabajo y su dignificación un pilar fundamental de nuestra Propuesta Republicana, hemos decidido tomar cartas en el asunto y hacer frente ante la injusticia que está sufriendo nuestro personal de salud.

Tomamos conocimiento de una situación muy crítica que atañe a todo el sector, por lo que en el día de la fecha Beatriz Sotera (Presidente Pro Chivilcoy) y Emilio Carabelli (JPro Chivilcoy) presentaron en nuestro HCD un pedido de informe para que el ejecutivo municipal haga su trabajo y nos diga la situación exacta de todos los que componen nuestro sistema de salud, de esta manera podremos buscar la manera de que quienes se sacrificaron arriesgando todo para cuidarnos durante dos años vean satisfechos sus derechos.

Creemos que, en temas como este, cuando la situación es tan apremiante, NO puede haber diferencias políticas que retrasen la urgente respuesta; se debe trabajar para buscar una solución independientemente de que partido político trajo la discusión al recinto y sin detenerse en cuestiones menores como detalles de un artículo u otro, porque mientras estas son las discusiones que se dan en el HDC, la situación del personal afectado no solo que no se soluciona, sino que se agrava día.

Repudiamos el accionar de los concejales del oficialismo, que lejos de intentar resolver los problemas de los empleados de salud los retan, maltratan y los llaman mentirosos, como si su reclamo no fuera legítimo y/o no tuviera derecho de reclamar lo que creen justo en plena democracia.

Muy distinta es la actitud tanto del M.I.D. y la Coalición Cívica quienes se han sumado a nuestro pedido y nos acompañan, porque entienden que este tema es muy importante y necesita del trabajo de todos.

Queremos decirle a todo personal de salud: Gracias por su vocación inquebrantable de enfrentarse a lo desconocido para cuidarnos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ese sacrificio se traduzca en la definitiva dignificación de su trabajo, sean reconocidos como se debe, no solo en palabras, sino con condiciones de trabajo dignas y remuneraciones justas. El Pro-Chivilcoy está con ustedes.

Beatriz Sotera (Presidente Pro Chivilcoy) | Emilio Carabelli (JPro Chivilcoy)

Pedido de informes