Micaela Román: «Si algún día tomó un cargo en el Municipio se van a enterar primero por mí»

La referente local del Movimiento Evita, Micaela Román, se expresó con respecto a una publicación en un matutino, manifestando: «Sobre una nota periodística en la que también se habla de mí, quiero expresar que si algún día tomó un cargo en el municipio se van a enterar primero por mí. Hay una persona de un diario en particular que no sé por qué razón viene atacando al Evita desde hace un tiempo».

«A nivel provincial y nacional estamos dentro del Frente de Todos, pero a nivel local no somos parte porque no coincidimos con la conducción y claramente no le tenemos que pedir permiso a nadie para gestionar recursos para Chivilcoy», señaló.

De esta manera, enfatizó: «A las elecciones hay que ganarlas, el intendente elegido es Guillermo Britos y nosotros tenemos la posibilidad de gestionar en Provincia y Nación para poder brindar mejores condiciones de vida a nuestros vecinos. Poder finalizar las obras del Parque Industrial de Moquehuá es muy importante porque va a generar trabajo y considero que esa debe ser la noticia de la que debemos hablar».