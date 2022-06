Medicamentos oncológicos: “Hay muy malas gestiones tanto de PAMI como de Región Sanitaria”

DECHIVILCOY dialogó con el dirigente Marcelo Lobo del espacio “Tato Taramasco”, integrado por la Agrupación Peronista JJ Castelli, y por el Sindicato de Trabajadores Pasivos, quien denunció que “hay muy malas gestiones tanto de PAMI como de Región Sanitaria X”, quien estuvo acompañado por Mari Scarano, una paciente que víctima de esta situación. En este sentido, indicaron: “Es grave lo que está sucediendo”.

En primer lugar, Lobo sostuvo: “PAMI entre marzo y abril dejó un tendal de adultos mayores sin internación domiciliaria. Además, hay un retraso con los tratamientos oncológicos por parte de Región Sanitaria X, teniendo en cuenta que las personas con este tipo de enfermedades necesitan, por un lado, continuidad farmacológica y, por el otro, estabilidad psicológica, porque si no le provocar mucho estrés, lo que afecta su sistema inmunológico”.

“Son dos temas muy dramáticos y consideramos que estamos a la puerta de una tragedia sanitaria local, porque hay vecinos que no han recibido la medicación en tiempo y forma, y algunos de ellos han fallecido”, reveló.

Seguidamente, enfatizó: “Por eso estamos poniendo en evidencia estas situaciones y solicitamos que se ajusten estos temas para que la gente pueda recuperar la calma y la sistematicidad en sus tratamientos”.

“Hay algunas personas que se quejan, protestan, golpean puertas y son atendidas, pero hay otra clase de personas que no tiene la personalidad para hacerlo, y menos en medio de una crisis como es una enfermedad de este tipo, ya que no están en condiciones de ir 20 veces a pelear con un abogado”, agregó al respecto.

En este sentido, Lobo resumió: “Tenemos varios artículos tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial que señalan la plena vigencia del derecho a la salud. De esta manera, se están violando derechos, es mala praxis. Y son muchas personas las que están pasando esta situación. Toda esta gente está esperando que esta situación se resuelva y mientras tanto está sufriendo”

“Es un gobierno peronista el que está frente a estos organismos, y queremos que le resuelvan la vida a la gente. Hay niveles inauditos de pobreza, estamos en una situación crítica y consideramos que un compañero peronista debe ocuparse de esto. Pedimos contemplación y flexibilidad para que la persona pueda continuar con su tratamiento médico”, indicó.

Para cerrar, señaló: “No es problema del paciente el circuito administrativo, el Estado debe contenerte, más un Estado peronista. Eso es lo que estamos exigiendo que se ocupen de los temas, pero por algo pierden permanentemente acá en Chivilcoy”.

Por su parte, una paciente víctima de esta situación, Mari Scarano, aseguró que “la responsabilidad es de Carolina Di Nápoli, la directora de Región Sanitaria X”.

En cuanto al procedimiento explicó: “Hay empleadas administrativas que cargan en un sistema los medicamentos que se necesitan cuando uno los va a pedir, y luego ella como autoridad debe dar un enter para que se active, y como no lo hace, quedan en proceso, y lo da cuando tiene tiempo y ganas”.

“Mientras estaba en campaña, estaba siempre afuera, por lo que, si ella no aparecía, no daba el enter, y la medicación, claramente, no llegaba”, apuntó.

Para finalizar, Scarano añadió: “También le he mandado mensajes al concejal y médico Gustavo Bruno, que es un su compañero de bloque, poniéndolo al tanto de esta situación y tampoco recibí respuestas”.

VIDEO