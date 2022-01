Más del 80% de las tarjetas de crédito son vulneradas en los viajes

Un llamado de atención para los turistas.

Con el auge del turismo, los objetivos predilectos son las tarjetas de crédito. El distanciamiento social puede mantenernos a salvo durante la pandemia, pero eso no aplica para las tarjetas de crédito, de débito y prepagas. Tocar, deslizar e ingresar los PIN en persona es más seguro que hacer clic y comprar online. Gran parte de esto puede deberse al marco de seguridad de chip EMV que es muy eficaz.

Pero cuando las compras se realizan cuando ni el titular de la tarjeta ni la tarjeta están físicamente presente, representan el 83% de todos los intentos de fraude.

“Incluso mientras el mundo se recupera de la pandemia, todavía esperamos más y más transacciones de este tipo. Las compañías deben poner un enfoque especial en prevención, detección y mitigación del fraude para detener esta tendencia creciente.” comenta Miguel Rodríguez, Director de Seguridad Informática en Megatech, empresa argentina de ciberseguridad que brinda servicios en varios países de la región.

El gran inconveniente sigue siendo el robo de datos personales y su oferta en la Dark Web por unos pocos dólares. “Desde Megatech trabajamos en alianza con nuestro socio CyberInt para monitorear en tiempo real miles de fuentes de amenazas en la Dark Web. Damos alerta a las compañías financieras de los “lotes de datos” robados de tarjetas para que puedan tomar acciones preventivas, como el bloqueo de las tarjetas y posterior recambio.” comenta Rodríguez.

Así, con el foco en la prevención especialistas de Megatech comparten consejos para redoblar los cuidados antes y durante los viajes:

► Asegurarse de que los dispositivos estén protegidos con un PIN, una frase de contraseña o una contraseña.

► Habilitar la autenticación multifactor siempre que esté disponible, para ayudar a prevenir los actores de amenazas y para que no se apoderen de sus cuentas y accedan a sus datos.

► Asegurarse de tener antivirus y antimalware actualizados, inclusive en los teléfonos.

► Desactivar la conexión Wi-Fi cuando no esté usando el dispositivo para conectarse a Internet.

► Siempre que se conecte a una red Wi-fi asegurarse que sea conocida y confiable, como puede ser la red de donde uno trabaja o la red hogareña.

► Nunca conectar un dispositivo desconocido a su tableta o computadora portátil. Cualquier dispositivo desconocido que se conecta a un puerto USB (unidad flash, reproductores MP3, teléfonos inteligentes, discos duros externos, etc.) puede robar datos y contener software malintencionado.