Mariano: «No somos obstruccionistas como los peronistas que no dejan gobernar cuando están en la oposición»

El referente radical mostró su apoyo a la concejal Daiana Raulier.

Uno de los máximos referentes del radicalismo chivilcoyano, Luis María Mariano, respaldó a la concejal Daiana Raulier, tras voto afirmativo a la ordenanza por Emergencia de Abastecimiento, que hizo que muchos integrantes de la coalición Juntos la repudien y hagan graves acusaciones en su contra.

En este sentido, con la publicación de dos fotos junto a ella, Mariano sostuvo:

«No somos obstruccionistas como los peronistas que no dejan gobernar cuando están en la oposición. No tenemos odio ni tomamos la política como algo personal. Como radicales no anteponemos intereses personales por sobre los intereses de la gente. Somos el diálogo y el consenso».

Foto: Archivo DECHIVILCOY