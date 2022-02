Marcelo Mosqueira: «Siempre cuestioné el maridaje entre la autoridad y el trabajo artístico»

DECHIVILCOY dialogó en exclusiva con el reconocido dibujante chivilcoyano, que está cansado de las crisis y apuesta a una cultura autogestiva. «Siempre cuestione el maridaje entre la autoridad y el trabajo artístico», asegura.

Marcelo Mosqueira nos recibió en su casa, tras unos días de vacaciones en el Sur, mientras planifica su año. Feliz por estar a punto de que le llegue una batería usada con la que podrá tocar en su casa, nos invita a conocerlo un poco más.

«Empecé a estudiar batería hace un tiempo con Santiago Amar, y dentro de unos días voy a tener una en mí casa para practicar, así que estoy muy contento por eso. Lo hago para descansar de lo mío y porque siempre me gustó», dice.

Dibujo y técnica

Con miles de dibujos, tintas chinas y cuadros hechos, nos cuenta: «Mí técnicas favoritas son el lápiz y la tinta china, que me encanta porque es con lo que empecé, y porque es más ágil también».

«Aunque a todos los materiales les podés sacar algo», asegura.

En cuanto a incorporación de la tecnología, Mosqueira sostiene:

«A la compu la usé para el diseño gráfico que fue de lo que viví mucho tiempo, pero a la hora de dibujar es todo manual. Tuve algunos intentos, pero nunca estuve equipado ni nunca busqué estarlo para poder hacerlo».

«Solo la uso para darle unos toquecitos, pero me pasa que cuando empiezo a poner filtros y demás no me terminan gustando y vuelvo a la original», agrega.

En este sentido, amplía: «No soy un gran fanático de lo tecnológico, no reniego de eso, pero no es lo mío. Lo que sí hago es usar las redes sociales para exhibir todos mis trabajos, además sirve para poder vender».

Referentes

«Mi maestro y referente es Carlos Nine, quien incluso ha elogiado mis trabajos y eso es algo que es muy especial para mí. Más aún porque Carlos no era una persona muy suelta para los elogios según me han contado», dice.

«Luis Scafati y Oscar Grillo también son personas que admiro y que he llegado a conocer», añade.

Separar la autoridad y lo autogestivo

«Toda la vida cuestione el maridaje entre la autoridad (o lo establecido) y el trabajo artístico, muchos artistas dependen o trabajan para la Municipalidad porque no hay trabajo por fuera de eso, yo también lo he hecho», analiza.

«Pero mí trabajo fundamentalmente se basa en lo autogestivo y lo privado, podría decirse, no me gusta sostenerme con pauta oficial», asegura al respecto.

En este sentido, agrega: «Me gustaría que se genere una cultura de lo autogestivo y que se extienda, pero se entiende que en el contexto que nos toca vivir es difícil. En mis 55 años ya es la cuarta o quinta crisis económica que me toca y me siento cansado».

En relación a esto, «El Genio» nos cuenta: «Vivo de esto, aunque la verdad es que tampoco tengo una ambición muy grande. No tengo auto porque nunca aprendí a manejar. Hace 20 años que no trabajo en relación de dependencia, pero siempre me las pude arreglar».

«Siempre tuve mí norte muy claro. sabía que me quería dedicar a esto; y la remé mucho para poder hacerlo. Pero siempre supe que algún día iba a llegar este momento, primero hay que tener el deseo y segundo las herramientas para alcanzarlo», nos dice.

Trabajo

En cuanto a la planificación de este año, nos cuenta: «Este año seguramente voy a exponer porque tengo muchas obras fundamentalmente en papel, por lo tengo que resolver como lo voy a hacer».

«Todavía no sé en qué espacio lo haré, sé que tengo las puertas abiertas en muchos lugares», agrega.

Sobre el Libro El Viaje de Rolo

«A nivel personal fue muy lindo hacerlo, así como también la repercusión que tuvo», asegura.

Y agrega: «Hace dos años lo terminé de hacer, justo antes del inicio de la pandemia, aunque fue presentado hace poco».

Dos páginas de «El Libro de Rolo», ilustrado por Mosqueira

Su deseo

Antes de finalizar la entrevista, Mosqueira expresa: «Espero que mejore esta situación; es difícil mantener el equilibrio con todo lo que nos ha tocado atravesar. Mi deseo es que aprendamos a escucharnos y a tratarnos con más cariño».

Contacto

Quienes deseen conocer sus obras o estén interesados en adquirirlas, pueden ingresar a su Facebook: Marcelo J. Mosqueira o su Instagram: marceloj.mosqueira.

