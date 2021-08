Marcela Sabella: Primero Chivilcoy, ¡Siempre del lado de la gente!

La Dra. Marcela Sabella se refirió a declaraciones del Dr. Ferro publicadas en el día de ayer.

Sobre declaraciones del Dr. José Ferro que textualmente dicen que “hoy el gobierno local busca hacerse una lavada de cara peronista, o quizás finalmente se saca la máscara del no estoy con uno ni con otro y muestra sus verdaderos colores”, le respondo que nuestro espacio PRIMERO CHIVILCOY no está ni de un lado ni del otro, es una agrupación vecinalista que acoge a todos las personas de bien que quieran sumarse, solo estamos del lado de la gente y que no hay ninguna máscara que sacarse -tal vez algunos deberían ponerse una máscara parafraseando sus dichos- , ya que no nos identificamos con ningún color político a nivel nacional ni provincial.

Está muy claro que lo que usted pretende es que la gente piense que estamos alineados al justicialismo y eso no es verdad, nuestra lista está integrada por representantes de distintos sectores y vamos a competir en esta elección con boleta corta porque somos coherentes y consecuentes con nuestras ideas, y en este sentido me pregunto: ¿Quién es usted para cuestionar donde milita la gente?

Precisamente usted, que prometió renunciar a su banca en el HCD si la empresa Paquetá cerraba, cosa que no solo no hizo, sino que además se postula nuevamente. Ud., que, en diciembre del 2019, su espacio votó las autoridades del Honorable Concejo Deliberante con La Cámpora; explíquelo por favor si puede.

La JP por decisión propia nos acompaña, como también nos acompañan la CCC, Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, La Dignidad Confluencia, Nuestra América Movimiento Popular, Federación Nacional de los Trabajadores, entre tantos más, y seguiremos albergando a todos los que quieran sumarse a trabajar por los vecinos del partido de Chivilcoy.

Y, por si no lo sabe o no se acuerda, el precandidato en tercer lugar de su lista militó durante años con nosotros y puede dar cuenta de la preponderancia que siempre se le dio a la juventud en nuestro espacio, cosa que está a la vista por los lugares que ocupan en la lista, en el HCD y en el gabinete municipal.

Lamentablemente, siguen en la mediocridad de hacer campaña política con críticas infundadas, nosotros seguimos y seguiremos trabajando, mostrando hechos.