Marcela Sabella: “Mentirle a la gente es subestimarla”

Esto declaró la jefa de Gabinete municipal en alusión a algunos dirigentes del Frente de Todos, tras la polémica suscitada luego de las visitas de los ministros nacionales Katopodis y Arroyo.

Imagen de archivo

La jefa de Gabinete, Marcela Sabella, brindó detalles sobre la labor que está realizando el Municipio en el contexto de la pandemia, y, por otro lado, se mostró categórica en contra de algunos dirigentes del Frente de Todos, a quienes acusó de “colgarse de gestiones que no hicieron” y de querer “figurar” en las fotos con funcionarios nacionales.

En primer lugar, informó: “Desde hace 7 meses estamos abocados a la pandemia, porque se trata de un tema que afecta fundamentalmente a la salud, pero abarca muchos temas, y por eso es nuestra prioridad. Pero más allá de eso, el Municipio tiene que seguir trabajando, haciendo obras, en la medida de lo posible, como así también atendiendo otras cosas importantes, que son los diferentes servicios que se brindan desde la Municipalidad”.

En este sentido, detalló: “Buena parte de nuestro tiempo está ocupado en el tratamiento de la pandemia, en encargarnos de los resultados que llegan, la situación de los pacientes, sus necesidades, y de estar atentos a todos los requerimientos del área de Salud”.

Seguidamente, Sabella hizo referencia a la polémica que se generó con algunos representantes locales del Frente Todos, tras la visita del ministro Daniel Arroyo: “A mí no me molesta en lo personal porque yo sé quién gestionó todo lo referido a Desarrollo Social con Nación. Son gestiones que se hicieron pura y exclusivamente desde el Municipio, de la mano del intendente Guillermo Britos y de este equipo de gobierno”.

“Nadie puede discutir el trabajo que está haciendo Natalia Georgetti ni tampoco del tiempo en que se vienen gestionando estos convenios. Se perfectamente cómo trabaja este equipo de gobierno y la cantidad de horas que se dedican”, expuso.



Sobre lo que analizó: “Pero si me molesta que subestimen a la gente y que pretendan hacerle creer a la gente que ellos fueron participes de estas gestiones, lo que es mentira”, y enfatizó: “Mentirle a la gente es subestimarla”.

“Si necesitan colgarse de las gestiones y los trabajos que hace este equipo de gobierno, entonces ellos no tienen ni trabajo ni gestión, porque si no, no necesitarían colarse en las fotos en la manera en que lo hacen”, sostuvo.

En este sentido, agregó: “Cuando vino de recorrida el ministro Katopodis algunos dirigentes del Frente de Todos se ubicaban estratégicamente al lado de él en las fotos”.

“Mientras que yo la verdad en muchas ni siquiera salí, y no me interesa, porque no necesito estar en una foto, porque lo que yo quiero es que me reconozcan por mi capacidad de trabajo y de poder resolverles problemas y darle respuestas a la gente”, enfatizó.

Sobre lo que añadió: “Cuando se está en política, y con el cargo que me honró el intendente, mi único objetivo es trabajar por y para los vecinos, buscando que los vecinos tengan cada día más beneficios, que es el fin de la política”.

“No sirve ni una foto ni adjudicarse gestiones que no se hicieron, lo único que cuenta es el trabajo y la dedicación que uno pone día a día en pos de los vecinos”, exclamó.

En cuanto a las invitaciones a dichas recorridas y eventos, la funcionaria puntualizó: “Nosotros desde el Municipio no los habíamos invitado, y fueron varias personas, lo cual la verdad que no es buen gesto, porque todos conocemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder cuidarnos y que le venimos insistiendo a la gente para que cumpla, y son cosas que no podemos permitir que pasen. Además, nosotros no vamos a ningún lugar donde no nos invitan”.

Para cerrar, Sabella reflexionó: “Es un momento para trabajar en conjunto, pero de verdad, no sólo desde el discurso y después hacer otra cosa. Estamos en medio de una pandemia, hay mucha que no lo está pasando bien, y a mí me da vergüenza seguir hablando de estas cuestiones, cuando, en realidad, tendríamos que estar trabajando en generar más beneficios para la gente”.

“Creo que es una falta de respeto para nuestros vecinos y considero que son cosas que no deberían pasar. Pero esto viene siendo sistemático, lamentablemente también pasa en el Concejo Deliberante”, finalizó.