Mantenimiento preventivo de grúas ¿Cómo cuidar tu inversión?

En las tareas específicas del campo siempre es necesario contar con grúas y eso significa un desembolso de una inversión importante, por lo que cuidar de estos tiene un valor agregado para poder amortizarla y cuidar del capital con el que se cuenta. Para ello es necesario tener en cuenta diferentes aspectos a llevar adelante y a continuación detallaremos los más relevantes.

Teniendo en cuenta lo esencial del mantenimiento de las grúas para una mayor vida útil de este equipamiento, lo primero en lo que nos vamos a detener es en realizar periódicamente inspecciones para poder ir encontrando las fallas a tiempo, tanto por desgaste, como así también por problemas propios que se vayan suscitando durante su utilización. También es de vital importancia tener en cuenta los niveles llevar un control periódico del aceite, el agua, el líquido refrigerante y el de frenos, además del combustible para que la maquinaria funcione.

El cuidado lo debe llevar adelante personal idóneo

La utilización de un técnico capacitado para llevar adelante distintos planes preventivos de mantenimiento es una de las mejores soluciones para poder realizar durante períodos los ajustes correspondientes para no perder ningún detalle del desgaste propio que puede sufrir la maquinaria. Esta persona estará abocada a la revisión de los sistemas hidráulicos, como así también de los frenos, lo que respecta a los cambios de filtro y de aceite, además de la lubricación pertinente para las piezas de las grúas.

Mantenimiento continuo para no sufrir males mayores

Es de vital importancia, tras visualizar piezas gastadas o rotas que se realicen los cambios de manera inmediata para que el buen funcionamiento de la maquinaria no se pierda y vaya generando paulatinamente pequeñas fallas que a lo largo del tiempo puedan traer complicaciones mayores. Es por eso que no se debe esperar hasta el final para dichos cambios ya que generalmente suele ser bastante menos costoso cambiar algunas piezas y no terminar perdiendo la maquinaria entera, teniendo que realizar un desembolso mayor.

Repuestos de calidad de manera obligada

Para esto que mencionamos es necesario escoger repuestos de calidad a la hora de cambiar las piezas dañadas o desgastadas, ya que escatimar en la inversión de elementos acordes para las grúas puede terminar haciendo que aparezcan problemas adicionales y que los arreglos sean cada vez más costosos, elevando de sobremanera los costos. Además, en el largo plazo, estos repuestos de baja calidad terminarán desgastando la maquinaria acortando considerablemente el tiempo de vida útil que pueden tener las grúas y amortizar aún más la inversión inicial.

Equipamiento constantemente limpio

Uno de los puntos a tener en cuenta para evitar el deterioro de las piezas, es la limpieza constante de algunos elementos específicos de la vida útil de la maquinaria ya que, al acumular suciedad, polvo y hasta escombros, puede generar daños que acorten significativamente la vida útil del equipamiento. Este es otro de los aspectos fundamentales en el cuidado constante que deben recibir este tipo de maquinarias para no terminar necesitando de grandes gastos a la hora de la reparación.

Personal capacitado para manejar las grúas

Y si nos detenemos en el buen funcionamiento, no podemos dejar de tener en cuenta la utilización de las grúas, por lo que se requiere personal capacitado tanto para el uso adecuado de la maquinaria, como así también que puedan seguir cada uno de los pasos de seguridad preventivos para evitar daños en el equipamiento. Capacitar al personal para un buen uso de estos elementos hará que a la larga se eviten más de un dolor de cabeza a la hora del cuidado y mantenimiento.

Guardar bien los equipos del deterioro por el clima

Por último, pero no un aspecto menos importante, la relevancia del sitio en donde se almacenen este tipo de equipamientos, ya que dejarlos a la intemperie puede generar un deterioro mayor, cuando se pueden utilizar sitios secos y seguros para evitar este desgaste. Las condiciones climáticas como la lluvia o la nieve, por ejemplo, pueden ser factores determinantes para una aceleración en el desgaste de las grúas.

La importancia de las grúas en las tareas del campo

Esta maquinaria es sin dudas de vital importancia a la hora de pensar distintas actividades que se pueden realizar en el ámbito rural, tanto para prácticas ganaderas, como así también en las agrícolas. Es importante tener en cuenta que las grúas son utilizadas para distintas actividades, por lo que se debe contar con el equipamiento específico para lo que se quiera realizar.

Una de las principales razones es la posibilidad que brinda de levantar objetos pesados, como así también de gran volumen reduciendo de sobremanera el trabajo para los agricultores y evitando lesiones en los mismos. Otro de las acciones más requeridas en las grúas es para la cosecha de los cultivos, ya que estas llevan adelante un trabajo con mayor eficiencia, cosechando diferentes frutas, pero cuidando a la planta para que no sufra ningún daño.

Las grúas, como mencionamos, permiten grandes esfuerzos sin la necesidad de la fuerza del ser humano, por lo que se vuelven importantes a la hora de la carga y descarga de maquinarias pesadas subiéndolas a camiones o remolques para que se transporten a las áreas correspondientes para su trabajo. También sirven para poder reparar maquinaria agrícola y ganadera como pueden ser arados, cosechadoras o tractores, por nombrar solo algunos, reduciendo considerablemente el tiempo de inactividad que pueda presentarse.

Por último, dicha maquinaria tiene un rol importante a la hora de la construcción, ya que facilitan de sobremanera poder levantar diferentes estructuras como puede ser una granja de aves, establos o cercas, como también llevar adelante un invernadero. Esto sin lugar a dudas que lleva a achicar los tiempos de trabajo, teniendo en cuenta que además el personal requerido es menor.

Sin lugar a dudas que las grúas son sumamente importantes en las actividades del campo y utilizarlas aumentará la eficiencia del trabajo, acortará los plazos de trabajo y permitirá un mayor desarrollo de cada una de las áreas que se busquen explotar.