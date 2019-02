Los Hornos: engañan a la directora de un Jardín para grabar spot de Vidal

VIDEOS MENTIROSOS

La mujer denunció lo sucedido en una publicación que se viralizó. Advirtió que la farsa involucró a menores de entre 6 y 12 años y dijo que la gobernación “usó” a los chicos para hacer “vídeos mentirosos”.

La directora del Jardín de Infantes Nº 986 “María Elena Walsh” de Los Hornos utilizó sus redes sociales para realizar una grave denuncia contra la gestión de María Eugenia Vidal. A través de su cuenta de Facebook, la mujer reveló que la institución que dirige fue usada como parte de una puesta en escena en la que se vieron involucrados niños y niñas de entre 6 y 12 años, a fines de rodar un spot publicitario en el que la mandataria bonaerense hace gala de supuestas mejoras educativas en su gestión.

Karina, directora de la institución de 146 e/ 58 y 59 (que por estas horas funciona como una escuela de verano), relató en sus redes sociales que, pocos días atrás, recibió un llamado en el que le comunicaban que el Jardín Nº 986 había sido seleccionado para la realización de un video en el que, le dijeron, se mostrarían las instalaciones y el trabajo que allí se realiza. En ese momento, la mujer se ilusionó: “Pensé: qué bueno que se muestre lo lindo que lo tenemos y el trabajo que hacen las docentes con nuestros niños”, explicó en su muro de Facebook.

Sin embargo, el día de la filmación todo fue una gran decepción: “Cuando llegué había muchos camiones en la puerta, parecía Hollywood. Había más de 30 personas grandes para hacer de extras”, relató, con indignación. Y continuó: “De a poco me fui dando cuenta que todo era un ‘montaje’. Al jardín van nenes de 3 a 6 años y lo convirtieron en una escuela primaria, usaron a todos los nenes de la colonia para que actúen de alumnos”.

En este contexto, la mujer describió que los chicos y chicas fueron vestidos con guardapolvos blancos y zapatillas nuevas y luego comenzaron a rodar escenas en el patio y las aulas, emulando situaciones tales como clases y recreos. En tanto, los pequeños que no fueron “seleccionados” para el spot, debieron aguardar en una pequeña porción del SUM, “hacinados, con 40°, tomando la leche en bancos sin mesas, porque todo estaba a disposición de ellos, privándolos de jugar como lo hacen todos los días cuando vienen a la escuela de verano”.

Ante las reiteradas quejas de la mujer y su disconformidad por involucrar a los chicos en una mentira, los allí presentes se excusaron diciéndole que eran una empresa contratada para rodar el spot y que no tenían nada que ver con las autoridades provinciales.

La indignación de la directora del jardín fue increyendo hasta último minuto: “Todo lo armado por la empresa, desde pizarras, pupitres y ropa para los niños fue retirado del lugar y les sacaron a los chicos los guardapolvos, las zapatillas y las mochilas”, describió acongojada. “Los chicos estaban ilusionados con lo que les dieron, porque creen que se los van a llevar”, dijo Karina a los presentes. Pero no hubo escucha: toda la ropa y material áulico que llegó al Jardín de calle 146 salió por la misma puerta por la que ingresó pese a la ilusión de los niños.

“Los usaron literalmente y no pude hacer nada. Es más, aún me siento culpable. Pero lamentablemente no lo podías rechazar al salir seleccionada. La orden provenía de un superior mío y me lo hicieron saber”, recalcó Karina.

“Agradezco a quienes me entiendan y pido disculpas a los nenes y familias. Ellos creyeron al igual que yo en este video, en estas personas y en la información que nos dieron para acceder a lograr lo que hoy ven en estos vídeos mentirosos y armados para un solo fin: las próximas elecciones”, concluyó la mujer, aún indignada. [Política & Medios]