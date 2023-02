Los 5 mejores futbolistas argentinos del mundo en este momento (2023)

Argentina venció a Francia en una de las finales de la Copa Mundial más emocionantes de la historia para coronarse campeona del mundo el 18 de diciembre. Lionel Messi y compañía comenzaron su andadura en la Copa Mundial con una sorprendente derrota ante Arabia Saudita.

Sin embargo, se repusieron con convicción y compromiso con la causa dando sus frutos al final.

Esta selección argentina tiene la mezcla perfecta de experiencia y exuberancia juvenil. Es la selección argentina más equilibrada que hemos visto en mucho tiempo. Casi todos sus jugadores demostraron su valía en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Aquí, los cinco mejores futbolistas argentinos del mundo en estos momentos.

Paulo Dybala

AS Roma – ACF Fiorentina – Serie A

Actualmente, en el AS Roma, Dybala es uno de los jugadores más dotados técnicamente de Europa. Destaca a la hora de superar defensas y tejer pases intrincados en el último tercio del campo. Dybala hace gala de una gran calidad con el balón y ha sido sin duda el mejor jugador del AS Roma esta temporada.

En los 16 partidos que ha disputado con el AS Roma en todas las competiciones, el jugador de 29 años ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias. Sin embargo, su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2022 se limitó a dos apariciones desde el banquillo.

Julián Álvarez

Manchester City

Con Lautaro Martínez fallando en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Argentina necesitaba un atacante que diera un paso al frente y le quitara presión a Messi. Llegó la hora, llegó el hombre. Este futbolista del Manchester City Julián Álvarez estuvo a la altura de las circunstancias y ofreció un puñado de actuaciones brillantes en su primera Copa Mundial.

El delantero de 22 años marcó cuatro goles en siete partidos con Argentina en Qatar, y su trabajo y tenacidad dieron a la Albiceleste una ventaja en el último tercio. Álvarez también ha hecho un buen trabajo en su club esta temporada. Con Erling Haaland ya en la plantilla, Álvarez es utilizado sobre todo como suplente.

Aun así, Álvarez ha marcado ocho goles y ha dado dos asistencias en 23 apariciones en todas las competiciones.

Enzo Fernández

Benfica

Enzo Fernández fue uno de los hallazgos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Tras la derrota ante Arabia Saudita en su estreno en la Copa Mundial, Scaloni tuvo que cambiar un poco su estrategia. Enzo Fernández protagonizó un maravilloso cameo contra México y el implacable centrocampista demostró su valía al seleccionador marcando un gol espectacular.

El centrocampista de 22 años acabó siendo titular en todos los partidos restantes de Argentina. Su trabajo, su eficacia con el balón y su calidad en el último tercio del campo hicieron de la Albiceleste un equipo equilibrado, imposible de dominar.

Emiliano “Dibu” Martínez

Aston Villa

Emiliano Martínez contribuyó generosamente a la triunfal campaña de Argentina en la Copa Mundial. Acudió a la cita en momentos cruciales del torneo y protagonizó actuaciones magníficas en la tanda de penales de cuartos de final contra Holanda y en la final contra Francia.

Martínez es un guardameta alto y fuerte. También es un maestro de los juegos mentales. El número uno del Aston Villa domina su área con autoridad y es un guardameta muy valiente al que le gusta salir a buscar centros o a cerrar a los atacantes.

Martínez fue sin duda una de las estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y se llevó a casa el Guante de Oro, concedido al mejor guardameta del torneo.

Lionel Messi

París Saint-Germain

Lionel Messi llevó a Argentina a la gloria en la Copa Mundial y completó el fútbol el mes pasado. El siete veces Balón de Oro ganó el Balón de Oro, que se concede al mejor jugador del Mundial. Messi protagonizó una de las mejores campañas individuales de la historia de la Copa Mundial, con siete goles y tres asistencias en siete partidos.

Esta temporada, el legendario argentino también está en plena forma con el París Saint-Germain. En 21 partidos en todas las competiciones con el PSG, Messi ha marcado 13 goles y ha dado 14 asistencias.