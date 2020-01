Llamado a Asamblea de Trabajadores de la Salud de la Municipalidad de Chivilcoy

Convocamos a todos los trabajadores de la salud del municipio de Chivilcoy sean o no profesionales y estén o no afiliados a la seccional de CICOP el martes 14 de enero a las 19 hs en el hall central del Hospital Municipal.

Previo a las elecciones de octubre pasado leímos anonadados la noticia sobre que posterior a las elecciones de octubre se conocerían “aumentos, nombramientos y recategorizaciones” dentro de los trabajadores de la municipalidad de Chivilcoy. En ese momento publicamos un comunicado titulado “vergüenza ajena” donde nos planteábamos estos interrogantes “En estos días volvimos a sorprendernos con una nueva actitud del intendente: la extorsión ¿Cómo podemos definir sino sus declaraciones acerca de que si gana tiene un plan para recategorizar y ascender empleados/as? ¿Cómo podemos definir que la semana que viene va a anunciar un nuevo porcentaje de aumentos?”.

Más allá de la sorpresa por la promesa (¿extorsiva?) de la semana previa a las elecciones, los trabajadores municipales más nos sorprendimos con el paso del tiempo. El paso del tiempo nos golpeó más duramente, no solo con el no cumplimento de aumentos, nombramientos y recategorizaciones de octubre, sino también, que llegado enero aún no cumplió nada de lo prometido y se sumó, en un municipio modelo preelectoral, la falta de pago de guardias, horas extras y parte del aguinaldo a muchos compañeros trabajadores municipales.

Otro tema que moviliza a los trabajadores de la salud (profesionales y no profesionales) es el primer aniversario de la aprobación por parte del Concejo Deliberante de la ordenanza de desgaste laboral (conocida como Insalubridad). Dicha ordenanza votada por unanimidad por los concejales aún no fue reglamentada y comenzada a pagar por el Ejecutivo.

Recordamos que posterior a las elecciones de octubre el intendente Britos hizo un llamado a todos los sectores a trabajar por los vecinos de Chivilcoy. Al parecer CICOP seccional Chivilcoy, con un núcleo de afiliadas cercano a los 150 compañeros, no es un “sector” que puede trabajar por los vecinos de Chivilcoy ya que a pesar de diversos pedidos de audiencias y de incorporación a mesa paritaria nunca hemos recibido un llamado de parte del Ejecutivo.

Por todos estos puntos es que realizamos un llamado de asamblea ampliada. Convocamos a todos los trabajadores de la salud del municipio de Chivilcoy sean o no profesionales y estén o no afiliados a la seccional de CICOP el martes 14 de enero a las 19 hs en el hall central del Hospital Municipal para tratar estos y otros temas.

CICOP SECCIONAL CHIVILCOY, EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA Y DE SUS TRABAJADORES