Liberales a favor de las criptomonedas: Descentralización de la economía

Este artículo con carácter educativo está orientado a aquellas personas que quieran defender sus ahorros, incrementar sus inversiones o darle batalla a la inflación.

Una idea de descentralización se puede interpretar como el libre uso de nuestro dinero mediante plataformas digitales con un formato que se asemeja a las billeteras virtuales que actualmente conocemos (Mercado Pago, Ualá, Cuenta DNI, etc.). Estas billeteras se denominan wallet, las cuales nos permiten convertir nuestros pesos en otras divisas con las cuales podemos ganarle a la inflación; por ejemplo: dólar, Bitcoin, etc… Los países como Argentina son perfectos para estas monedas, donde la moneda nacional no vale nada.

El capitalismo permite que una persona joven y con poco capital tenga criptos. En toda tecnología hay una primera etapa en donde pocas personas van a tener acceso, pero eso es normal. Todas las comodidades que tenemos fueron gracias a la división y especialización del trabajo.

También descentralización se puede interpretar como la eliminación del banco central en nuestra economía y llevar a cero la carga impositiva por parte del gobierno, pudiendo adquirir un bien o contratar un servicio casi libre de impuestos.

Ambas divergencias surgen en nuestro país y a nivel mundial; como respuesta a estas necesidades surge un algoritmo matemático llamado Bitcoin, una nueva tecnología financiera que nos permite operar libremente mediante un mercado llamado P2P (persona a persona). Mercado donde sólo interactúa quien compra y quien vende, sin intervención del gobierno, ¡SIN QUE EL ESTADO NOS META LA MANO EN EL BOLSILLO! No hay manera que un gobierno las regule, siempre y cuando te manejes con exchanges internacionales dónde la comisión es ínfima, imperceptible, son literalmente centavos. La única manera de que un gobierno mate las cryptos es cortando internet, y eso es prácticamente imposible.

La siguiente situación se puede tomar como ejemplo: Pedro quiere comprarle la moto a Juan que vale 500 dólares, entonces Pedro que tiene los pesos, pero no los dólares mediante el mercadeo P2P convierte sus pesos en dólares y se los deposita a Juan. De esta manera podemos adquirir bienes o contratar servicios con divisas extranjeras con montos superiores al cepo de 200 dólares que nos impone el oficialismo actualmente.

Además, existen criptomonedas con algoritmos matemáticos similar al de Bitcoin, como lo son Ethereum, Cardano, etc., activos que se rigen absolutamente por la oferta y la demanda, con los cuales podemos invertir a corto, mediano y largo plazo. Mediante una modalidad denominada “Staking” (una especie de plazo fijo) podemos lograr rendimientos anuales de manera pasiva; “Holdeando” una moneda, es decir, adquirir un activo y conservarlo por un periodo de tiempo hasta que su valor aumente, y muchas otras modalidades más.

Otra alternativa al mercado P2P para adquirir criptomonedas es la minería. Por un lado, están los Rigs de minería, es decir, como armar una PC, pero con varias placas de video. Por otro lado, están los denominados Asics, equipos especialmente diseñados para generar criptomonedas.

Como con toda moneda, existen estafas, pero con un mínimo de conocimiento es fácil de detectarlas. Ejemplos de esto son Generación Zoe y su líder Leonardo Cositorto.

Una de las maneras de no caer en ellas es manejándose en exchanges oficiales como Binance, que no está regulado, no tienen ninguna comisión, comprás y vendés dólares en cuestión de minutos y sin límite. Su transacción es limpia al 100%, para eso llegó el p2p, pues los políticos nunca van a poder meter mano ahí. Es muy gracioso que cada tanto se junten en el congreso para regularlas sin éxito. Pero también es su culpa, porque no te permiten comprar libremente otra divisa. Si la compra de dólares fuera más flexible, menos personas de Argentina tendrían criptos.

¡Existe mucho más por aprender, existe mucho más por hacer, con pasos firmes lo podemos lograr!

Germán Lujambio

Militante del Movimiento Libertario Republicano / La Libertad Avanza Chivilcoy