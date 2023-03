[Las Flores] Un chivilcoyano fue hallado muerto en un pozo de una obra de cloacas

Se trata de Daniel Scaffa de 32 años. El motivo de la muerte es materia de investigación. Eran operarios de una empresa y cuando el primero se desvanece al descender, el otro fue a su auxilio.

Foto: Noticias Las Flores

Una de las causales puede ser que «el lugar no contaba con oxígeno suficiente para que una persona pueda sobrevivir», dijo el jefe de la Policía comunal. Allí permanecieron por más de una hora y media hasta que fueron rescatados sin vida.

Dos operarios fallecieron luego de descender a la cámara de inspección de una obra cloacal en el partido de Las Flores, y sospechan que fue por falta de oxígeno. Además, bajaron sin protección.

Ocurrió en la mañana de este martes cuando los Bomberos Voluntarios, junto a un equipo de rescate, fueron convocados en la intersección de la Avenida Cruz Marqués y Alvear.

En el lugar, un operario que se encontraba trabajando dentro de un pozo se descompensa, luego ingresa un compañero para poder asistirlo y termina de la misma forma. Ambos trabajaban para una empresa privada; uno de ellos, el chivilcoyano Daniel Scaffa.

Allí permanecieron por más de una hora y media hasta que fueron rescatados sin vida, informó Noticias Las Flores.

Desde la comuna se indicó en una conferencia de prensa que la empresa constructora no había entregado en forma definitiva la obra. El municipio, a través de Obras Públicas, observó filtraciones de agua y llamó a la empresa para que subsane en el inconveniente para su puesta en marcha.

Un operario de la empresa ingresó a la cámara de unos 8 metros sin insumos de protección, lo que es materia de investigación, aclaró el jefe de la Policía Comunal Las Flores, Comisario Inspector Iván Risso.

El primer operario se desvanece, lo que es constatado por un segundo operario, y decide bajar a rescatarlo. El segundo sufre las mismas consecuencias que el primero y el resto de la cuadrilla da aviso a Emergencias. Finalmente fueron rescatados sus cuerpos sin vida por Bomberos.

«La red al no estar habilitada aún, no debería tener ningún tipo de gas. Se convocó a Policía Ecológica del porqué se dio esta situación», explicó Risso. Una de las causales, dijo, puede ser que «el lugar no contaba con oxígeno suficiente para que una persona pueda sobrevivir». Estimaron una presencia del gas vital en un 15%.

En el lugar no hay contaminación ambiental por lo que los vecinos no se vieron afectados. Algunos bomberos fueron asistidos en el lugar. [Fuente: La Noticia 1 / Noticias Las Flores]