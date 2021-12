Las cosas por su nombre

En la conferencia de prensa brindada el lunes por la tarde por las distintas fuerzas políticas que conforman JUNTOS, en varias oportunidades, se escuchó decir la palabra “impuesto”; en primer lugar, considero que deberían mínimamente leer e instruirse para estar en conocimiento que los municipios no cobran impuestos, sino que recaudan a través de tasas.

Por el contrario, quienes establecen y cobran impuestos son la nación y las provincias, los municipios recaudan con las tasas, y éstas no son más que contribuciones que pagan los vecinos en contraprestación por un servicio brindado por el propio municipio (léase: alumbrado, barrido, limpieza, recolección de residuos, entre otras).

Entonces, al fin y al cabo, que los representantes del espacio político que, en su gestión aumentó más del 1.000 % las tarifas, estén en desacuerdo con la creación de la tasa de conservación del Cementerio Municipal -que no es más que una medida de justicia social garantizando igualdad de derechos para todos y que, además, las tasas se traducen en servicios-, quiere decir, haciendo una rápida interpretación, que se oponen a lo mismo que en su momento defendían, por lo que entonces hay dos posibilidades: o no entienden nada o se oponen por oponerse.

Quiero aclarar también que en nuestro espacio político las decisiones son consensuadas y discutidas en el buen sentido de la palabra con los integrantes del mismo, en el que, por supuesto, cada uno tiene su postura, sus convicciones y sus pertenencias. Me pregunto: ¿qué espacio es más plural que Primero Chivilcoy?, quisiera que me digan, ¿cuál?

En Primero Chivilcoy hay representantes del Radicalismo, del Justicialismo, del GEN, del vecinalismo y, también, independientes; entonces, vuelvo a preguntarme, ¿quién puede dudar que en nuestro espacio son escuchadas todas las voces, todos los pensamientos y todas las ideas?

Esta sola consideración echa por tierra las palabras del Dr. Ferro que textualmente dice en la nota que “los que piensan distinto son odiadores o destructores”.

Quiero, asimismo, hacer mención a la absurda comparación vertida por el mencionado concejal entre el Intendente Municipal con la actual vicepresidenta, ya que no hay nada más alejado de la realidad. Hasta donde yo recuerdo Cristina Fernández era noticia por no hablar con los medios, es decir, por comunicarse solamente por cadena nacional; y lo que el edil dijo de Guillermo Britos es exactamente lo contrario, ya que prácticamente habla con todos los medios a diario. Vale la aclaración, con todos, no sólo con -según las propias palabras de Ferro- “los afines”; o sea que, no hay comparación posible.

Y, para finalizar, me solidarizo con los medios de prensa que se sintieron afectados por tales declaraciones, no hay medios “afines” o “no tan afines”, hay medios que se esfuerzan día a día para hacer bien su trabajo y ser objetivos y hay UN medio que es opositor a nuestra gestión y que abiertamente desprestigia y falta el respeto a nuestros funcionarios.

A ese medio también le aclaro que soy jefa de Gabinete de la Municipalidad de Chivilcoy por mi capacidad e idoneidad para la función, más allá de quién sea mi esposo; ya que en otra nota se refieren a mi como “la esposa del intendente”. Claro que, orgullosamente, soy la esposa del intendente, pero si hablamos de cuestiones institucionales soy Marcela Sabella, jefa de Gabinete. Las cosas por su nombre.