Largas colas en los Juzgados de Faltas para retirar las motos secuestradas

Transcurridos cuatro días del endurecimiento de los controles del uso del casco protector, ya se han superado las 200 motos secuestradas.

Hay largas colas en la sede de la avenida Soárez donde se encuentran ubicados los Juzgados de Faltas municipales N° 1 y 2 para retirar las motos secuestradas, en el marco de la medida de endurecimiento del control de uso del casco protector, lo que ha provocado quejas por las demoras en la atención entre los vecinos.

Cabe recordar que a principios de enero el intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Seguridad y el director de Tránsito, anunció a partir del 1 de febrero la puesta en marcha de un endurecimiento del control para fomentar el uso del casco protector, como medida para evitar accidentes de gravedad.

Para esto en el mes de enero se trabajó fundamentalmente en la advertencia, y a partir de enero se empezó a hacer uso de una aplicación desarrollada puntualmente con el fin de registrar las faltas cometidas por los conductores en general.

Bajo esta prerrogativa el martes 1 de febrero comenzó con 82 motos secuestradas en los operativos de control que a la fecha supera las 200, según ha informado el director de Tránsito municipal, Matías Maleichuk.

Esto ha desencadenado una conglomeración de personas en los dos Juzgados de Faltas municipales que cuenta nuestra ciudad intentando retirarlas; y a raíz de esto han surgido quejas por las demoras, y por ciertas “injusticias” que manifiestan los motociclistas al momento que su moto fue secuestrada.

Por ejemplo, David dijo al respecto: “Me secuestraron la moto porque tenía el casco en la mano, estaba por salir, mientras hacía los mandados para comprar comida, ya que recién llegaba de un viaje”.

“Pegan un millón de vueltas para devolverte la moto y hay que pagar acarreo y estadía”, se quejó.

Por su parte, María sostuvo: `»Considero que está bien que se secuestren las motos de todos aquellos que circulen sin casco, estoy de acuerdo con eso. En mi caso me la retuvieron porque fui a buscar a una amiga que se le había roto su moto. Me dijeron que hoy viernes me la entregaban, pero finalmente sólo dieron diez turnos más y el resto quedamos sin atención».

Usar casco: el Reglamento

Como dicta el Artículo 40 de Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, para poder circular con motos es indispensable que sus ocupantes lleven puestos cascos.

Cabe tener en cuenta que el uso del casco reduce en casi un 70% el riesgo de lesiones cerebrales y casi en un 40% el riesgo de muerte.