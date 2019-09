La Unión de Consejeros Escolares Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires reclama la Emergencia Alimentaria

La Consejera Escolar Leticia Berdugo del Espacio Peronista de Chivilcoy, como participante de la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas de la Provincia de Buenos Aires (UCEJ), hace llegar el siguiente Comunicado de Prensa.

“Ante el pedido de la Iglesia el gobierno asegura que no hace falta declarar la emergencia alimentaria”, leer eso nos lastima, porque este proyecto político está robando a cientos de niños su tiempo de infancia, porque el hambre les duele, porque su hambre nos duele, porque son nuestros niños, los que día a día habitan nuestras escuelas.

Hoy, en nuestro país empobrecido, las infancias se ven particularmente afectadas. Un informe de la UCA (Universidad Católica Argentina) demuestra que más de la mitad de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres y agrega “Ello se plasma con crudeza en el incremento de las privaciones en el espacio de la alimentación… Los niños/as que no logran satisfacer sus necesidades nutricionales en cantidad y calidad por falta de acceso a la alimentación… pueden verse afectados en su crecimiento físico, desarrollo del sistema nervioso y de la autorregulación”.

Nuestros Intendentes reclamaron, y solicitaron a la Gobernadora Vidal que asuma la responsabilidad que le compete, haciendo frente a la crítica situación que enfrentan los niños y adolescentes en particular y a nuestro pueblo en general; declarando la EMERGENCIA ALIMENTARIA que permitiría utilizar partidas de dinero especiales para dar una respuesta inmediata a un tema que no admite dilaciones. Pero la Gobernadora no respondió.

Ante esta urgente necesidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, anuncio que aumentaría de $27,20 a $30 a partir del mes de septiembre y a $ 33 desde octubre el importe destinado a cada niño en los comedores escolares, mientras sigue negando el aumento de cupos que desde cada Consejo Escolar reclamamos.

Por cada cupo otorgado en nuestras Escuelas, comen dos o tres niños; Es imposible garantizar en los Comedores Escolares una buena alimentación en estas condiciones. Y sabemos, que para un porcentaje importante de niños esa va a ser la única comida del día; vemos, en la puerta de las Escuelas a los niños chiquitos esperando que salgan del comedor escolar los hermanos de primaria, que pueden comer, mientras ellos no porque la mayor parte de los Jardines de Infantes no tienen comedor, también vemos a los alumnos de primaria guardar en sus bolsillos un trocito de comida o de pan para llevarlos a sus hermanitos. En las Escuelas Secundarias nuestros adolescentes se disputan un trozo de pan, ya que es bajísimo el porcentaje de los cupos aprobados de desayuno y merienda con respecto a la matrícula, y no tienen acceso al comedor.

Por todo esto, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas (UCEJ), acompaña el reclamo de los Intendentes, de la Iglesia, de los Sindicatos, de las Organizaciones Sociales que ejecute la urgente DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL exigiéndole a la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Desarrollo Social que generen las partidas presupuestarias necesarias que permitan garantizar desde cada comedor escolar, la alimentación que requieren nuestros niños.

UNIÓN DE CONSEJEROS ESCOLARES JUSTICIALISTAS

COMISIÓN DIRECTIVA