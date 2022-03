La presidenta del Pro-Chivilcoy, Bea Sotera, expresó: «Todo tiene un límite»

Sotera se manifestó en sus redes sociales sobre el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias.

Beatriz Sotera, presidenta del Pro-Chivilcoy, emitió su opinión sobre el mensaje del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones 2022, en el que además los diputados y senadores del Pro se levantaron y abandonaron su banca cuando el mandatario culpó al expresidente Macri por la deuda contraída.

Asimismo, la presidenta local del Pro arremetió contra la diputada nacional Constanza Alonso, a quien le respondió que «los números no mienten».

Todo tiene un límite

«Y hoy le tocó al bloque de Diputados del Pro marcarlo, no se puede ni debe consentir tantas mentiras y provocaciones en silencio.

• Se han llevado puesta a las instituciones.

• Se han llevado puesta las tradiciones de una entrega de mando como indica la democracia.

• Se han llevado puesta la realidad, interviniendo por primera vez en la historia el INDEC.

• Se han llevado puesta la justicia, la educación y como si fuera poco se llevaron puesta la salud de millones de argentinos.

Esta vez NO, no soportaremos en silencio semejante falta de respeto a la verdad, los números no mienten y la Dip. Constanza Alonso debería conocerlos.

No debería sorprender, pero nuevamente han sobrepasado todos los límites. Una hora y media de discurso presidencial sin decir una sola palabra que no esté vacía, sin un solo argumento sólido del CÓMO iba a llevar adelante esas «expresiones de deseo» que estaba enumerando.

Se llevaron puesto todo, menos nuestra dignidad y nuestro compromiso con la República

Adhiero plenamente a la postura adoptada por nuestro bloque Pro».

Bea Sotera.