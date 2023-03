La playa de estacionamiento de camiones y aparatología para el Hospital fueron los temas centrales

En la jornada del jueves por la noche sesionó el Concejo Deliberante, presidido por Claudia Bogliolo, en reemplazo de Lucas Burgos, quien cumple las veces de intendente interino de la ciudad.

Además, Nadia Rosito asumió como concejal en lugar del mencionado edil, Lucas Burgos, por el bloque Primero Chivilcoy.

En primer lugar, se declaró de interés cultural y municipal el 20° Encuentro de Músicos Populares, que se llevará a cabo este fin de semana en nuestra ciudad, un proyecto presentado por el bloque Primero Chivilcoy.

El creador y organizador del evento, Juan Carlos «Chango» Risso, tomó la palabra en este marco, quien dijo: «Son 20 años los que cumple el Encuentro de Músicos Populares, es decir, muchos años de trabajo».

«Me siento triste porque esto nació en el 2003, apoyados por la gestión de Rodolfo «Turco» Amar en la Secretaría de Cultura, que hoy lamentablemente nos dejó», sostuvo.

Y agregó: «Después, de la mano, nació el Anfiteatro Municipal «Pueblos Originarios, como lo conocemos hoy, que luce muy bien por todo lo que se ha mejorado en este último tiempo».

«Gracias a Juan Ignacio Felice y a todo al bloque de Primero Chivilcoy por presentar este proyecto; y a todos los artistas de Chivilcoy que hacen esto posible», concluyó.

Más tarde, se trató un tema que generó discordia en torno a un proyecto de construcción de una playa de estacionamiento para camiones que data del 2019, que pide información sobre el contrato firmado con la firma propietaria.

En este sentido, Julio Álvarez, del Frente de Todos solicitó: «Queremos saber qué pasó con el contrato, si se rescindió o no. Hablamos con el dueño del lugar, que sigue con la esperanza de que se construya, y nosotros también porque creemos que es una necesidad que tiene nuestra ciudad; y nos hemos obtenido respuestas a las notas que le hemos mandado al Ejecutivo».

A esto, Juan Ignacio Felice respondió: «Nuestro bloque pidió que se haga un pase al Ejecutivo para que informen que pasó, pero la mayoría de los concejales no apoyó. Por eso sorprende que ahora se pregunte si llegó la respuesta, ya que justamente el Frente de Todos no acompañó ese pase». En tanto que aseguro que «el Municipio no le debe ningún alquiler a ningún privado por una playa de estacionamiento».

Otro tema que generó discusión, pero fue aprobado por unanimidad, fue la solicitud al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que arbitre los medios necesarios para rectificar el CUD para el año 2023, presentado por Juntos.

«El CUD fue calculado con las cifras del Censo anterior y no por el último, que es del 2022, razón por lo cual fue perjudica nuestra ciudad, por eso pedimos que se rectifique», amplio José Ferro al respecto.

Y añadió: «También solicitamos que se revalué el error de cálculo que favoreció a La Matanza y que se subsane esto con el resto de los 134 municipios, que claramente fueron perjudicados».

Por último, se trató un proyecto presentado sobre tablas, para alquilar aparatología específica para el Hospital Municipal que fue aprobado por 16 votos.

Ferro, fue el primero en tomar la palabra, manifestando su voto negativo: «Con un Hospital de la envergadura que tenemos nosotros, que se alquile equipamiento de uso cotidiano en vez de tenerlo propio no reviste análisis».

Por su parte, Felice defendió: «Dado que se trata de aparatología de Laboratorio, no solo se trata del alquiler de los equipos, sino de contar con los insumos necesarios y con el soporte por cualquier problema, porque esto funciona las 24 horas, los 365 días del año».