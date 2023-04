La Fuente de Hebe, ¿De dónde vino realmente?

MOACH es un grupo de vecinos auto convocados unidos por el deseo de preservar el patrimonio cultural de Chivilcoy que ve con beneplácito la convocatoria para recuperar y embellecer la Plaza “25 de Mayo”.

Foto de archivo

Señala que la licitación es una importante decisión de los miembros del P.E. municipal para la puesta en valor de la Plaza que en el 2010 fue declarada Lugar Histórico Nacional por Decreto 332/2010 al que se le suma el Municipal 7165/2012.

En el centro de la mencionada Plaza está emplazada la Fuente de Hebe a la que hace referencia la Memoria Descriptiva del Pliego de Licitación y menciona el año 1886 como fecha de su emplazamiento y se dice proveniente de Bélgica.

En un trabajo de investigación, la Lic. Susana Fahey(1) cita una carta al Intendente Ceballos del 19/VI/1889: “…Se ha pedido a una fábrica de Estados Unidos, por intermedio de los Sres. Gregorio Villafañe y Miguel Lanús, una fuente de fierro bronceado de seis metros de elevación con pileta de doce metros de diámetro y algunos jarrones también del mismo material para colocar como adornos cerca de la fuente” y hace mención a la crónica periodística referida a la inauguración realizada el 9 de julio de 1890 de las obras de aguas corrientes en el marco de un festejo popular.

Además, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos aporta a través de una investigación realizada por el arquitecto Sergio López Martínez(2): “La fuente ornamental es un pieza de fundición del catálogo de la firma The J. L. Mott Iron Works de New York, expuesta y premiada en la Exposición del Centenario de Filadelfia de 1876, que ya figura nomenclada como Fountain with Boys and Swan Base, Boys with Shells Jets and Canova´s Hebe, en la lámina 65 del catálogo oficial de la firma de 1875. De estilo victoriano, se compone de cuencos de hierro fundido cuyos bajos se encuentran decorados con motivos vegetales.

La fuente de Chivilcoy es la única pieza de este modelo y origen conocida hasta el momento en el país, lo que la convierte en un objeto de estudio de particular interés que debe ser conservada, valorada y restaurada preservando todo sus valores históricos, materiales y artísticos originales”. (…)

Fahey, María Susana (2016) Soluciones a problemas sanitarios a fines del siglo XIX Hospital, nivelación de calles y aguas corrientes en Chivilcoy, Jornadas del Bicentenario, Secretaría de Cultura- ISFD °6, Chivilcoy. s/p.

López Martínez, Sergio, La fuente de Hebe en la Plaza 25 de Mayo de Chivilcoy. s/d.