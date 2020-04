La doctora Conde llamó a cuidarse para que en Chivilcoy el Coronavirus afecte lo más leve posible

La doctora Marcela Conde llamó a cuidarse y tomar conciencia de la gravedad del asunto, para que en Chivilcoy el Coronavirus afecte lo más leve posible.

La directora asociada del Hospital Municipal, Marcela Conde, recomendó cumplir con las medidas de aislamiento social y las medidas de higiene, y puso énfasis en llamar al 107 ante cualquier síntoma , y no dirigirse a los consultorios particulares o al Hospital para no poner a riesgo a los demás.

En este sentido, amplió: “Las medidas tomadas por nuestro Intendente son las que más nos van a ayudar, ya que no hay vacunas, hasta el momento no hay ningún medicamento efectivo , y no hay nada que nos evite el contagio del Coronavirus; por eso lo único que podemos hacer es cumplir con el aislamiento social y todas las medidas de higiene, como lavarnos las manos, usar barbijos o tapabocas, mantener la distancia de 2 metros, y cumplir con los horarios”.

“Tenemos que recapacitar, ahora es la hora de cuidarnos y salir lo menos posible; además, hacer largas colas es innecesario. Creo que la comunidad todavía no llegó a entender la gravedad del asunto , todavía no tenemos casos acá, pero en algún momento nos va a tocar, y esperamos que sea lo más leve posible”, remarcó.

Respecto al barbijo, indicó: “En las redes del Municipio, se subió un video de la doctora Silvana Rossi, con un instructivo sobre cómo colocarse y cómo usar correctamente el barbijo , el cual se debe usar cada vez que se sale a la calle”.

Sobre cómo actuar ante algún síntoma, explicó: “En caso de tener fiebre o algún síntoma respiratorio, en el Hospital tenemos el consultorio de síndrome febril, pero previamente se recomienda llamar al 107, antes de dirigirse a los consultorios donde se le dirá los pasos a seguir”.