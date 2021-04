Kicillof ratificó la adhesión a las medidas del gobierno nacional para el AMBA

Asimismo, en su discurso apuntó fuerte contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador Axel Kicillof anunció que la Provincia se va a adherir a las nuevas restricciones anunciadas el miércoles por el Presidente Alberto Fernández para el AMBA.

De esta manera, en 40 distritos del conurbano desde las 0 horas del viernes habrá restricción a la circulación de 20 a 6; cierre de comercios no esenciales a partir de las 19 (desde esa hora y hasta las 23 los gastronómicos sólo podrán funcionar bajo la modalidad de delivery y take away); suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados; actividades al aire libre solo para diez personas; y suspensión de la presencialidad escolar.