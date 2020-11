Juntos por el Cambio: Proponen que se confirme una mesa de expertos de la medicina para el control de los recuperados de Covid-19

De esta forma, argumentan que el “control clínico post Covid es clave, sobre todo en pacientes que cursaron la enfermedad en forma moderada o grave para evaluar su estado actual, secuelas y posibles complicaciones”.

El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución, el cual fue aprobado en el HCD, con el objetivo de que se “conforme una mesa de expertos de la medicina, con el objetivo de delinear un protocolo de control post COVID 19”.

En el mismo se expone: “Visto que no está establecido un protocolo municipal para el seguimiento de los pacientes que hayan cursado COVID y considerando que los pacientes, al recibir el alta, puede no ser el fin del coronavirus para muchas personas que transitaron exitosamente la infección”.

Agregando que, dado que “en Argentina, no hay un seguimiento after virus ordenado por el Ministerio de Salud de la Nación para conocer el impacto en el cuerpo de quienes ‘salen adelante’. Que según los datos sanitarios que brindan los especialistas se advierte que la mayoría de los recuperados no se hace un chequeo general post Covid-19”.

Y “que las prepagas y obras sociales más importantes lo ofrecen como un servicio puntual, pero la decisión recae en los pacientes, y si se sienten bien, no se chequean. Que la minoría hace un control post enfermedad, que el control clínico post Covid es clave, sobre todo en pacientes que cursaron casos moderados a graves, para evaluar su estado actual, secuelas y posibles complicaciones futuras”.

Bajo dichas argumentaciones, el Bloque de concejales de Juntos por el Cambio, elevó el siguiente proyecto de resolución:

“El Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Salud, elabore un Protocolo Post Covid, llamando a la conformación de una mesa de expertos de la medicina, con el objetivo de delinear un protocolo de control post COVID 19”.

