Juegos Bonaerenses 2022: Primer día de competencia para la Delegación de Chivilcoy

Los deportistas que representan a la ciudad de Chivilcoy tuvieron su primer día de competencia en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2022, que se disputa en Mar del Plata hasta el 6 de octubre.

Un domingo con muchos partidos y competencias en el que Chivilcoy obtuvo dos medallas: la primera de Plata, gracias al triunfo de Ángel Ortiz, quien quedó en segundo puesto en Atletismo 2000 metros, categoría Sub14 masculino; y otra de Bronce, que obtuvieron los representantes de Gimnasia Artística Sub18 Masculino.

También, obtuvieron triunfos Básquet 3×3 Femenino y Masculino, Vóley Sub13, Handball Sub16 Femenino, Handball Playa Masculino, Handball Sub14 masculino, Tenis de Mesa PCD, Bonaerenses en carrera.

Quienes no seguirán en competencia son los representantes de Atletismo PCD: Sopato María Rosa, Atletismo PCD intelectual A, obtuvo el 5° lugar; Maria Luz Gunn, Atletismo PCD intelectual C Lanzamiento de Pelota de Softbol, obtuvo el 6° lugar con 11.30mts; y Francisco Spano Atletismo PCD intelectual C, obtuvo el 6° lugar.

Cabe mencionar que hoy se disputará el segundo día de competencias, en el que debutarán varios equipos y disciplinas, tales como Newcom, Natación, Boccia, Karting, Tiro, entre otros.