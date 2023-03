Jornada gratuita: “Hablamos y Hacemos por el Autismo”

Las familias con TEA de Chivilcoy, que conforman “AZUL, a su lado”, te invitan a acercarte a este evento el día 17 de marzo desde las 14hs en el Centro Universitario de Chivilcoy (CUCH), orientado a profesionales, estudiantes, familias y público en general.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), presente en nuestra sociedad, es una condición que dura toda la vida y que altera la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otras. Los síntomas pueden variar, desde leves hasta muy severos, por eso se dice que es un espectro. No es una enfermedad, no es un trastorno emocional y no necesariamente está asociado a una incapacidad intelectual. El autismo es plural, diverso e invisible a los ojos.

Esta necesaria jornada permitirá hablar del tema desde varias aristas: aspectos generales, genéticos, educación inclusiva, derechos y cuestiones legales. Y contará con la presencia de prestigiosos profesionales de nivel internacional. Uno de ellos es el Dr. Víctor Ruggieri, neurólogo, consultor de la Fundación Garrahan y autor de numerosas publicaciones sobre autismo. Otra es la Dra. Claudia Arberas, genetista y jefa del área de genética del Hospital de Niños Gutiérrez.

La neurología es una disciplina clave en el ámbito del TEA, sus líneas de investigación y aportaciones, junto a las del campo de la genética, están permitiendo una gran aproximación al conocimiento del origen del autismo donde intervienen factores causales diferentes, principalmente de origen genético, y que se traduce en alteraciones en diversas funciones y estructuras del sistema nervioso central.

También aportarán su valiosa experiencia tres referentes de “TGD padres TEA Red Federal”, grupo integrado por familias autoconvocadas de todo el país que, desde el año 2007, brindan parte de su tiempo libre en pos de una mejor calidad de vida para las personas con TEA. Este grupo participo activamente en la formulación de la Ley 27.043, que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan TEA, entre numerosas actividades vinculadas a las necesidades de familias dentro del espectro.

Asimismo, se proyectará, en función distendida y por primera vez en Chivilcoy, “CAPACIDADES”. Documental que muestra la labor de ATIADIM, realizado por el cineasta local Gerardo Panero. Una oportunidad para hablar sobre la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad desde una mirada sensible, empática y reflexiva.

Esta actividad es COMPLETAMENTE GRATUITA, y se entregaran certificados de asistencia del CUCH (Centro Universitario de Chivilcoy). INSCRIPCIONES: https://linktr.ee/CUCH_chivilcoy. Organiza e invita “AZUL, a su lado” nodo de TGD padres TEA Red Federal.