Joaquín Oteiza: “Es importante concientizar a los vecinos sobre las estafas virtuales”

El director de OMIC remarcó, entre otras cosas, que siguen prevaleciendo este tipo de engaños, por lo que llamó a estar atento.

Foto de archivo

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, brindó detalles sobre el programa “Precios Cuidados”, tarifas y las operaciones seguras por internet.

En primer lugar, refirió: “Estamos trabajando normalmente, con una cantidad de reclamos importante, los cuales se están tomando tanto vía email como en forma presencial”.

Respecto al programa “Precios Cuidados”, indicó: “Nos hemos comunicado con la Secretaría de Comercio de la Provincia de Buenos Aires y, más allá de la aplicación del programa, no nos han enviado ni el listado, ni la cantidad de productos que se incluyen. Nosotros no podemos supervisar esto porque no tenemos la manera, además desconocemos los arreglos con cada uno de los supermercados”.

“Ellos en su momento nos dijeron que estaban abocados a los controles en el AMBA, así que por el momento continúan de la misma manera”, agregó.

En cuanto a las tarifas, dijo: “Por ahora no hay novedades, se estima que habrá un aumento de alrededor del 20% en las tarifas de luz, agua y gas, pero que aún no fue confirmado. En cuanto a los servicios de internet, telefonía móvil y cable, ante una medida cautelar, los aumentos se están decidiendo en forma unilateral, que están siendo autorizados por el ente regulador según podemos observar”.

Atento a esto, remarcó: “Tenemos que tener cuidado con las tarifas de la luz porque con el aumento del uso de artefactos eléctricos por el intenso calor, como los aires acondicionados, se puede cambiar de categoría y eso se va a ver reflejado en las facturas. Es muy probable que, en este sentido, las facturas de febrero y marzo vayan a ser bastante elevadas”.

Por último, recordó la importancia de concientizar a la comunidad sobre las estafas virtuales, sobre lo que señaló: “Lo que suele suceder es que se puede llegar a depositar dinero para una persona que luego desaparece y es difícil reclamar. También hay que estar atentos a los llamados de los bancos, que pueden ser falsos, y se puede caer en una estafa”.

“Ante estos casos también es importante realizar la denuncia inmediatamente. Pero hay que saber que una vez hecha la operación son difíciles de rastrear porque no dejan pruebas”, añadió.

Y enfatizó: “A la hora de operar, hay que hacerlo a través de las plataformas seguras, que son las páginas web oficiales de la empresa y/o comercio deseado”.