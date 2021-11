Invitan a participar del evento en conmemoración por el «Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer»

La secretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual, Fernanda Pommarés, junto a la directora de Género, Florencia Salinardi, invitaron a participar del evento en conmemoración por el “Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en la Plaza Arturo Illia-calle 74 y Gral. Frías- este viernes a las 18:30 horas.

En relación a esto, Pommarés dijo: “Va a ser un acto simbólico muy importante que tendrá lugar en la Plaza Illia, que se postergó para este viernes por las condiciones climáticas”.

“Es fundamental que la comunidad nos acompañe, ya que la violencia contra las mujeres y disidencias es un flagelo que atraviesa la sociedad que no reconoce edades, fronteras ni límites. Erradicar la violencia no depende no solo de los estados sino de un gran compromiso de toda la sociedad”, sostuvo al respecto.

Por su parte, Salinardi indicó: “Después de dos años nos podemos reencontrar en este caso en la Plaza Illia, que fue elegida porque contaba con el espacio para poder pintar un mural sobre esta temática, que será inaugurado mañana y fue hecho por el artista local Marcelo Mosqueira”.

“Esta oportunidad nos servirá para mostrar el trabajo que hemos realizado en este tiempo; en el cual a la par de la pandemia de Covid-19, ha habido otra pandemia, ya que, en este año, lamentablemente, hubo 229 femicidios en nuestro país, que es una cifra alarmante que nos sigue convocando a aunar esfuerzos”, puntualizó.

Seguidamente, la funcionaria enfatizó: “Hay que remarcar el trabajo de los equipos profesionales y la impronta de la gestión encabezada por el intendente Guillermo Britos, en la que se jerarquizó un área específica para tratar este flagelo, que cuenta con asistencia y recursos para poder intervenir y llegar a todo el Partido de Chivilcoy”.

“Es una tarea muy ardua la que realizamos diariamente, y en lo que fue lo estricto de la pandemia tuvimos que redoblar los esfuerzos aún más. Seguimos trabajando comprometidamente para brindar la asistencia, acompañamiento y contención necesaria como así también en la prevención”, concluyó.