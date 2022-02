Internas en el PJ: Impugnan la lista encabezada por Constanza Alonso

Sebastián García, referente de la JP Chivilcoy, hizo una presentación formal ante la Junta Electoral del PJ Bonaerense, en la que denunció a ocho integrantes por no estar afiliados en la lista que encabeza Constanza Alonso.

El dirigente de la JP, Sebastián García, impugnó la lista de la diputada Nacional, Constanza Alonso, para presidir el Partido Justicialista chivilcoyano, al denunciar ante la Junta Electoral partidaria que ocho integrantes no cumplen con el mínimo requisito de estar afiliados al Justicialismo tal como lo expresa el Artículo 65 de la Carta Orgánica.

Las ocho personas con sus respectivos cargos que no se encuentran afiliadas son: la secretaria administrativa y actas: Tomasini, Carla; la secretaria de Formación Política: Di Napoli Carolina Victoria, el secretario de Cultura y Comunicación: Poggio, Fernando; el secretario de Asuntos Gremiales: Moyano, Rubén; la vocal: Lombardo, Marisa Isabel; y los congresales: Kholi, Paola; Salvini, Mariano y Barrionuevo, Martín.

Incluyó en esa impugnación a dos integrantes de la lista que encabeza Alonso, como Antonelli Luis Fernando y Lemme Esteban Patricio por no cumplir con el mínimo de afiliación que son de dos años de antigüedad según lo establece la Carta Orgánica en su Artículo 64.

García fue acompañado por una delegación de la Juventud Peronista Chivilcoy y de militantes de la Unidad Básica “17 de Octubre”, quienes se hicieron presentes en el Partido Justicialista Bonaerense, el día martes 21 de febrero en horas de la tarde dejando una carta con las firmas de afiliados y afiliadas al PJ Chivilcoy para la Junta Electoral partidaria.

Coincido totalmente con la referente provincial del Movimiento Evita, Micaela Román, quien dijo que “lista única no significa lista de unidad”. «Me da pena que todos los integrantes de esa lista apoyen a La Cámpora y avalen la expulsión de 15 jóvenes que integramos la Gloriosa JP de las instalaciones del PJ en julio de 2021” y agregó que “definitivamente el peronismo no se encuentra en esa casa usurpada y manipulada por una agrupación kirchnerista, nosotros seguiremos militando y estando presente en los barrios con el legado de Perón y Evita como lo venimos haciendo desde hace ya catorce años, no somos ningunos improvisados”.