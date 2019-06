[INTERNA EN EL PJ] Gustavo Bruno: “Creo que Darío Speranza debería dar un paso al costado”

Tras la baja a la lista de Gustavo Bruno, por parte de la Junta Electoral, del Frente de Todos, el cardiólogo en declaraciones efectuadas en el programa radial Buenos Días, de Héctor Pedro Denezio, informó que su precandidatura contaba con los avales necesarios para ser aprobada.

“En tiempo y forma presentamos la lista con 240 avales, superando así el límite que es de 200 avales , junto a toda la documentación correspondiente que fue sellada por la mesa de entrada del Partido Justicialista, y avanzamos con la presentación de la lista”, explicó.

A lo que agregó: “El miércoles cuando se realizó la apertura de las listas desde la Mesa Directiva del PJ nos comunicaron que nuestra lista no iba a poder competir, siendo la única lista de la 4° sección electoral que no fue habilitada para competir, sin ningún motivo aparente”.

“Lo que nos dijeron fue que hubo una orden de arriba para que nos bajarán la lista”, sentenció.

Asimismo, Bruno amplió: “Esto confirma lo que venía pasando en los últimos días, cuando nosotros presentamos la lista, ya que desde el primer momento empezamos a recibir amenazas diciéndonos que no íbamos a participar porque no nos iban a dar lugar” .

“Luego, se originó esa lista de supuesta unidad entre el PJ y Unidad Ciudadana, en donde muchos dirigentes no fueron convocados y que determinó esa lista única que va a competir ahora”, añadió.

Respecto al PJ local, expuso: “Acarrea problemas de hace tiempo, que derivaron en la derrota electoral en el año 2015 , y ahora los mismos protagonistas generan esta situación de exclusión de un montón de compañeros”.

“Nosotros venimos pidiendo un recambio que no se da, lo cual se demuestra en la conformación de ese espacio chiquito, armado por Aníbal Pittelli, y Darío Speranza”, indicó.

En este sentido, arremetió contra el presidente del PJ local: “No entiendo la posición, Speranza, que tras la derrota en el 2015 y del 2017, vuelve a generar la división del espacio, tomando partido por un grupo minúsculo de representación del PJ, no permitiendo la discusión. Creo que debería dar un paso al costado”.

“Su función debería ser ordenar un espacio que esta atomizado, y no tomar posiciones a favor de uno u otro, y no permitir que tomen decisiones personas que no están en Chivilcoy”, exclamó.

Así también, cuestionó: “Cuál es el mensaje de participación que le vamos a dar a los jóvenes si los que deciden son siempre los mismos. Me pregunto si el Peronismo quiere recuperar el Municipio con este armado político, o en realidad lo que están buscando es una pelea por los cargos”.

Sobre su espacio, Bruno manifestó: “Esto marca un punto de inflexión, nosotros no nos retiramos , este es el comienzo de este proyecto, teníamos una muy buena proyección, con porcentajes de 22% sobre el otro espacio en encuestas que realizamos. Con esta clara proscripción, creo que el Peronismo no está bien representado en Chivilcoy”.

“Seguiremos trabajando en pos de las elecciones del 2021, tenemos muchos proyectos a favor de la ciudad, los cuales están a disposición de quien gane las elecciones, porque creemos que podemos aportar en beneficio de Chivilcoy”, concluyó.

DARÍO SPERANZA

En respuesta a los dichos de Gustavo Bruno, Darío Speranza, por el mismo medio expresó: “Me sorprende la actitud del doctor, no es el que conocíamos y nos acompañó durante mucho tiempo ; por lo cual lamentamos ese tipo de declaraciones”.

“Todos saben del enorme esfuerzo que venimos haciendo en pos de la unidad del PJ, lo cual no se ha logrado en forma completa, pero la lista de Coty Alonso reúne una gran cantidad de representación”, enfatizó.

A esto agregó: “Él habla de un recambio generacional, pero en los primeros lugares de su lista hay gente que hace mucho tiempo está en la política , en cambio en la lista de Alonso hay personas totalmente nuevas, como Luciano Dellepiane, e integrantes de la Juventud Peronista”.

Sobre el audio de Bruno que se hizo viral respecto a la precandidatura del exintendente Ariel Franetovich, Speranza dijo: “Tuvimos varias reuniones con Bruno en donde él coincidía en que Franetovich debía ser el candidato , y manifestaba que, en caso de ser así, él se bajaba de la competencia, lo cual luego tiró por la borda”.

“Ahora se queja de la proscripción, con la cual no coincidió porque considero que está mal por parte de la Junta Electoral, pero él tuvo esa misma actitud respecto a Franetovich, que se evidenció en el audio que se viralizó” , subrayó.

Con relación a Aníbal Pittelli comunicó que “hacia muchísimo no lo veía, sé que tiene una relación muy estrecha con el precandidato a presidente Alberto Fernández, pero no puedo decir que él tiene que ver con lo que pasó. E involucrarme después de todo lo que venimos trabajando por la unidad y de las charlas que hemos tenido para lograrlo, no tiene sentido”.

Para finalizar, Speranza sentenció: “Yo no voy a renunciar, tengo mandato por dos años más; si hay una lista sola la apoyaré , y si finalmente se presentan dos, me tomaré licencia, y daré mi apoyo a una de ellas, como hice siempre, desde mi lugar de militancia”.