Intendente Britos: “No ha llegado ningún protocolo que tenga que ver con fiestas, reuniones y demás”

Con posterioridad al informe sobre la situación del COVID-19, en otro orden de cosas, el jefe comunal se refirió a los protocolos que envió Provincia respecto de los natatorios y camping. Como así también, aseguró que “no ha llegado ningún protocolo que tenga que ver con fiestas, reuniones y demás”.

“Han llegado protocolos bastantes duros con respecto a lo que son natatorios, camping, que los está evaluando el director de Gobierno. Seguramente mañana o el lunes informaremos cuáles son. Por ejemplo, Martija no podrá abrir su pileta por lo que establece el protocolo. Vamos a abrir las parrillas y el espacio de camping”, explicó.

Y continuó: “Respecto de las colonias en Chivilcoy, estamos evaluando porque creo que son muy pocos los que van a poder abrir sus piletas de acuerdo al protocolo. Se va a comunicar el director de Gobierno con cada uno de los clubes y, si están en condiciones de cumplir esos protocolos, podrán abrir a partir del lunes”.

Por otra parte, manifestó: “Nos han comunicado que hay un organizador de eventos que está diciendo a los dueños de salones de fiesta que es el municipio el que no quiere y esto es falso. No hay ningún protocolo para ningún lugar de Provincia que autorice fiestas, bailes. Lo aclaro para no confundir ni a egresados ni a propietarios de salones de fiestas” . Y remarcó: “Hasta ahora no hay nada que permita estos eventos, incluso ni siquiera al aire libre como se había comprometido el Jefe de Gabinete. No podemos permitir que haya eventos masivos, ni fiestas”.

“Me parece que lo que hay que hacer con buen criterio es esperar a que se normalicen los casos. Esto no terminó y no se puede ser irresponsable. Entendemos a los egresados, pero estamos en una pandemia y con todo el dolor les tenemos que decir que hoy no podemos autorizar fiestas”, finalizó.