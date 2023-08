Incendio: Una vivienda resultó seriamente dañada

Poco antes de las 14 de este jueves, se alertó a personal de Emergencias por un incendio de vivienda en calle Paso de la Patria 878. Personal policial, vecinos y los moradores de la vivienda intentaron controlar y sofocar las llamas, utilizando matafuegos, baldes con agua y mangueras que fueron acercando hasta la llegada de dos dotaciones de bomberos a cargo del 1er Ayudante Adrián Diciano.

Una ardua tarea de los servidores públicos con el resultado de daños materiales importantes, logrando circunscribir el incendio evitando que se propague a una vivienda delantera y otra ubicada en la parte trasera.

El 1er Ayudante Adrián Diciano, informó al medio local La Gaceta: «Fuimos convocados a esta propiedad de Paso de la Patria 878 por un incendio. Cuando llegamos al lugar, no encontramos con una habitación, un baño, y un living, totalmente generalizado. Afortunadamente no tiene conexión con la vivienda delantera por eso no se propagó a la casa de adelante».

Consultado sobre los daños, el Suboficial, manifestó: «Fueron daños totales, en lo que es un baño, una habitación y parte de lo que sería el living comedor, afectado por el fuego y la otra parte por el humo. Además, fue afectado totalmente el techo en ese sector».

El oficial al mando trabajó a cargo de dos dotaciones.