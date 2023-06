Importante acto de Patricia Bullrich en la ciudad de 9 de Julio, con la presencia de varios chivilcoyanos

Referentes de Juntos por el Cambio de Chivilcoy acompañaron a Patricia Bullrich en 9 de julio el pasado jueves, la cual estuvo acompañada por Sebastián García de Luca jefe de campaña de la provincia, el precandidato a gobernador Néstor Grindetti, el precandidato a Diputado Nacional Cristian Ritondo, el intendente Mariano Barroso y la precandidata a intendente de esa ciudad María José Gentile entre otros.

En la ocasión, los referentes de un sector de juntos por el cambio como Daniel Oxandaberro, Carlos Perillo, Marcelo Petrini y Eugenia Gandolfo fueron acompañados por un importante número de personas que integran los equipos de trabajo, y recibieron el apoyo de la líder del espacio, en Juntos por el Cambio.

Al momento de hablar a los presentes Bullrich refirió a la tan esperada autopista de la RN 5 y dijo: “Esta ruta cinco es una ruta que hace años que cobra peaje, es una ruta en la que se mata gente todo el tiempo, es la autopista de la muerte. Y Nueve de Julio lo sabe, porque dos intendentes de esta ciudad murieron en la ruta cinco. Y eso significa desidia, eso significa que los fondos que están supuestamente destinados a esa ruta, no están ahí. ¿Dónde están?”.

Así también se comprometió a eliminar impuestos que ahogan al campo, “Vamos a sacar los costos que tienen nuestros puertos, vamos a sacar los costos que tiene nuestra logística para poder producir de verdad, vamos a bajar impuestos, a bajar retenciones. Uruguay no tiene, Paraguay no tiene, Brasil no tiene. ¿Cómo vamos a competir ellos?”.

Y agregó “Vamos a sacar el cepo. Se ha empobrecido a toda la gente que vive del campo y se ha empobrecido a las ciudades que trabajan con el campo y con la industria. El cepo significa un cepo a la producción y al crecimiento, por eso lo vamos a sacar, porque no se puede vivir con una mentira, con la mentira del cambio de un dólar que nadie consigue, que sólo lo consiguen los amigos del poder. Por eso vamos a dar vuelta y vamos a dinamitar la economía del Kirchnerismo”.

Necesitamos un pueblo argentino decidido a defender el cambio esta vez. Cada piedra que nos tiren, la vamos a convertir en obra, cada piedra que nos tiren la vamos a convertir en obra de arte. No vamos a dejar que nos joroben de nuevo.

Por su parte, el jefe comunal lanusense y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti expresó: “Tenemos que escuchar más a los intendentes y a los referentes locales del interior de la provincia, lamentablemente la política muchas veces se encierra y tiene una mirada muy centralista, es necesario que el próximo gobernador tenga una mirada más amplia, aplicando dos conceptos centrales que son la cercanía y la gestión”.

Y hablando a los presentes concluyó “Patricia no nos contrata, Patricia nos lidera”.

Al momento de hablar el actual Diputado Nacional, Cristian Ritondo, sentenció “Estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza, y esa firmeza la representan Patricia en la Nación, y Néstor en la Provincia. El desafío que tenemos por delante es mucho mayor que el que asumimos en 2015 porque el kirchnerismo rompió todo. Va a ser una tarea compleja que va a demandar coraje, firmeza y mucha capacidad para llevar adelante los cambios que los argentinos necesitamos para dar vuelta la historia. Estamos seguros que los bonaerenses nos van a acompañar en las PASO y luego en octubre”.

En opinión a este medio Daniel Oxandaberro presidente del partido del Dialogo manifestó que “Patricia es la presidente que necesitamos en este momento en Argentina, con coraje, firmeza para dar progreso a la clase media, que tenga una perspectiva de futuro y no siendo Ezeiza la salida, poniendo orden donde haya que establecerlo sin dudar, principalmente tomando como pilares de construcción a la educación, seguridad y salud”.