Horacio Vero presentara sus libros en Marcos Juárez, Bell Ville y Venado Tuerto

Continuando con sus visitas a distintos Colegios de Abogados de Argentina, el abogado y escritor de nuestra ciudad Horacio Vero, presentará sus libros “El orgullo de ser abogado” y “Cien años de libertad”, en Los Colegios de Abogados de Marcos Juárez y Bell Ville (Pcia. de Córdoba) y Venado Tuerto (Pcia. de Santa Fe).

Las presentaciones están enmarcadas dentro de las actividades académicas de los mencionados Colegios con motivo de celebrarse el próximo 29 de agosto el día del abogado. Los eventos se realizarán en la sede de dichas instituciones, el miércoles 16 de agosto (Marcos Juárez), el día jueves 17 de agosto (Bell Ville) y el día miércoles 23 de agosto (Venado Tuerto).

La exposición está orientada, en especial, a la abogacía Joven, a dirigentes de Colegios, a estudiantes avanzados y a profesores de la carrera de Derecho, y a matriculados en general.

Las conferencias son totalmente gratuitas y en las mismas el autor aborda diversas cuestiones vinculadas al ejercicio profesional, la función social de la abogacía y los objetivos de la abogacía organizada.

Estas charlas ya han sido realizadas en otros Colegios de Abogados, destacándose entre ellas Dolores (Bs. As.), Ciudad Autónoma de Bs. As., San Rafael (Mendoza), Mercedes (Bs. As.), San Francisco (Córdoba), Córdoba capital, Santa Rosa (La Pampa), Villa Mercedes (San Luis), La Plata (Bs. As.), Tunuyán (Mendoza) y Cipolletti (Río Negro).