Horacio Vero: «No hay que perder la identidad ni olvidarse de las raíces que te llevaron a escribir»

El escritor chivilcoyano Horacio Vero relató sus inicios y trayectoria en lo que es toda una vida dedicada a la escritura. Ya lleva publicados 13 libros y se encuentra en proceso de escritura del número 14 de su colección.

Así también en esta charla, les aconsejó a los escritores jóvenes no perder nunca su identidad ni olvidarse de las raíces que los han llevado a escribir y habló de su particular amor por la literatura infantil.

En principio, expresó: «De muy chico, recuerdo que una maestra nos había pedido como tarea para el hogar conseguir un poema sobre la primavera. Busqué en las revistas Billiken y Anteojito, muy comunes en esa época, y no encontré, por lo que se me ocurrió escribir una».

«Al otro día cuando la maestra consulta quien había conseguido, resulta que nadie tenía, y yo tímidamente levanté la mano y dije que yo, por la que la leí, pero no dije que la había escrito, sino que la había encontrado», sostuvo.

«Desde ese momento no paré nunca de escribir. Mi primera publicación fue en el diario La Razón, en el que un amigo sorpresivamente publicó un poema mío sobre el Día de la Madre, de lo cual me enteré por una vecina, que lo vio en el diario y vino a contarme», relató.

Y agregó: «A partir de ese momento empecé a repartir mis poemas entre familiares y amigos, y notaba que se identificaban con mis ideas, pensamientos y palabras por lo que en el año 1993 decidí publicar mi primer libro que se llama Retazos».

Sobre el tiempo que le dedica a escribir, dijo: «Más allá de mí labor profesional como abogado y de mí familia, a quien agradezco por su apoyo incondicional, siempre encuentro tiempo para escribir. Cuando por trabajo me tocaba viajar mucho, me recuerdo escribiendo en hoteles, en mí tiempo libre».

«Mis poemas hablan sobre distintos tópicos que me van surgiendo de las vivencias que voy teniendo y también me ido probando en distintos géneros, por lo que tengo dos libros editados de literatura infantil, Poemas Bajitos y Había una vez; como asimismo dos libros sobre mí profesión que es la abogacía», detalló.

En cuanto a la literatura infantil, comentó: «Para presentar estos libros se me ocurrió recorrer casi 100 jardines de infantes y escuelas primarias del Partido de Chivilcoy. He repartido más de 300 libros entre todos los establecimientos, y esto ha hecho que se genere un vínculo con los alumnos y docentes por lo que me han invitado a dar charlas y a participar de la Feria del Libro varias veces».

«En Chivilcoy hay muchos jóvenes escritores de muy buen nivel, esto es algo que ha caracterizado siempre a nuestra ciudad, y muchos de ellos han trascendido las fronteras. Siempre aconsejo que más allá de los talleres a los que asistan para mejorar su escritura, nunca pierdan su identidad ni las raíces que los llevaron a escribir», enfatizó.

Y añadió: «También aconsejo que lean mucho, que creo que es una asignatura pendiente que en general tenemos. Muchas veces no se da a la lectura el valor que tiene, y que es muy importante entre otras cosas para mejorar nuestra escritura. Y por supuesto los invito a que publiquen todo aquello que tengan escrito».