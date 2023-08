Hemos trabajado arduamente con los equipos de nación y provincia sobre qué país, qué provincia y qué Chivilcoy queremos

Así se expresó Carlos Perillo, candidato a intendente de Juntos por el Cambio, diferenciándose del vecinalismo que pretende convencer a los ciudadanos que lo puede hacer con cualquier espacio, sin embargo, en estos ochos años no han hecho otra cosa que discutir mediáticamente con los gobiernos nacional y provincial.

Carlos Perillo, candidato a intendente de Juntos por el Cambio manifestó que las P.A.S.O. del 13 de agosto, tienen que ser para todos los argentinos motivo de análisis, no por su resultado, sino por el mensaje que el sufragio posee.

Hay una desilusión y un hartazgo evidente en el ciudadano y eso se ve reflejado en la victoria de Milei, quien ha llevado a la gente a pensar que sólo él y su espacio, siendo en la actualidad parte del poder legislativo, no es integrante de la supuesta casta a la que hace alusión. ¿Qué lo haría distinto? ¿Cuál de sus actitudes fueron plasmadas en programas de debate en el Congreso?

En todas las instituciones de la Argentina, hay buenos y malos, pero la democracia es la mejor forma de gobierno que hemos elegido y dentro de ella, la política debe ser la que tiene que generar los cambios para una Argentina mejor.

En ese sentido, Patricia Bullrich, ha marcado la necesidad de cambio, con programas claros y su experiencia en gestión nos da la certeza que las va a llevar a cabo, pero en ningún momento, sus propuestas han significado ir hacia el precipicio, del que no se puede volver, que es la falta de gobernabilidad.

Tanto el oficialismo nacional y provincial como el espacio de Milei, destacan que no habrá vida para los ciudadanos en el país, sino es a través de su gobierno y ponen a la población entre la espada y la pared, en una suerte de incertidumbre que trata de ocultar la inexistencia de planes para sacar la Argentina adelante.

El mensaje de Patricia, poniendo de candidatos a Gobernador y Vicegobernador a Néstor Grindetti y Miguel Fernández, es otra de las certezas del conocimiento que ella tiene de los bonaerenses y las problemáticas que nos aquejan.

Hemos trabajado arduamente, planificando con los equipos de nación y provincia de Juntos por el Cambio, qué país, qué provincia y qué Chivilcoy queremos. Ese trabajo no fue cortoplacista y electoralista reduciéndolo a la construcción de asfalto o mejoramiento de la iluminación, sino además en producción apostándole al crecimiento y la creación de la marca Chivilcoy.

Seguridad, con una policía de proximidad y lucha contra el narcotráfico; salud ampliando no solo la capacidad del Hospital Municipal y el de Moquehuá, sino además para que los CAPS vuelvan a funcionar como se debe y lo mismo en las localidades rurales, turismo, medio ambiente, educación.

Nuestro programa es integral y se diferencia ampliamente no solo de los espacios antes mencionados sino además del vecinalismo que pretende convencer a los ciudadanos que lo puede hacer con cualquier espacio, sin embargo, en estos ochos años no han hecho otra cosa que discutir mediáticamente con los gobiernos nacional y provincial, sin planificación alguna, salvo la construcción de asfalto y cordón cuneta.

Hoy Chivilcoy no presenta un esquema de programas que nos hagan suponer que no le va a suceder lo que ya podemos ver: incremento de la inseguridad y avance del narcotráfico, espacios públicos abandonados, cloacas que no tienen la capacidad que necesita la gente, medio ambiente descuidado, centros de salud colapsados y ausencia de políticas en salud mental, turismo inexistente y falta de propuesta para que los empresarios vean en Chivilcoy un lugar fértil para su inversión.

Vecinos de Chivilcoy, estamos ante el mayor de los desafíos, no nos queda tiempo para el error, no quedemos afuera de los programas de nación y provincia, más allá que nos digan que gobiernan con cualquiera porque no lo han hecho y el ejemplo está en los medios todos los días por parte del conductor del vecinalismo.

Exijamos propuestas y programas a todos y comparémoslos. Se elige nuestro futuro dentro de la Argentina, no quedemos fuera de ella.

La propuesta de Patricia Bullrich, contienen los programas para los argentinos, bonaerenses y chivilcoyanos con gobernabilidad y certezas.